Maccabi Haifa – Zeljeznicar. Typy, kursy (09.09.2020)

Maccabi Haifa zmierzy się z bośniackim Zeljeznicarem w jednym z dwóch ostatnich meczów pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy. Faworyt tego spotkania może być tylko jeden i jest nim ekipa gospodarzy. Czy goście będą w stanie nawiązać walkę z wyżej notowanym przeciwnikiem i awansować do kolejnej fazy?

Maccabi Haifa – Zeljeznicar zapowiedź (środa, 19:00)

Maccabi Haifa w poprzednim sezonie izraelskiej Premier League zajęło drugie miejsce w tabeli ustępując miejsca tylko i wyłącznie genialnie radzącemu sobie Maccabi Tel Aviv. Strata do mistrza była ostatecznie bardzo duża, w odróżnieniu od ekipy Zeljeznicaru, która również wywalczyła wicemistrzostwo swojej ligi. Ekstraklasa w Bośni i Hercegowinie została anulowana z powodu koronawirusa, a jako końcową przyjęto tabelę w momencie przerwania rozgrywek. Wówczas, Zeljeznicar tracił zaledwie 3 punkty do prowadzącego FK Sarajewo.

Faworytem dzisiejszej potyczki jest oczywiście Maccabi, które mimo wszystko rywalizuje w lepszej lidze pod względem ogólnego poziomu. W rankingu UEFA izraelska Premier League jest 22., podczas gdy bośniacka pierwsza liga dopiero 40. Ponadto, o awansie do kolejnej rundy decydował będzie jeden mecz, a w losowaniu to właśnie Maccabi otrzymało przywilej rozgrywania spotkania na własnym stadionie. Nowe sezony ligowe w obu ligach dopiero co się rozpoczęły, więc tym trudniej jest wyciągać z aktualnej postawy drużyn jakiekolwiek wnioski.

Maccabi Haifa – Zeljeznicar kursy

W STS kurs na zwycięstwo Maccabi wynosi 1.28. Remis określony jest kursem 5.60, natomiast zwycięstwo ekipy przyjezdnych kursem 9.98.

Maccabi Haifa – Zeljeznicar typy

Biorąc pod uwagę potencjał obu zespołów oraz różnicę w ligach można spodziewać się bardzo pewnej wygranej Maccabi Haifa. Gramy więc ich zwycięstwo dwiema bramkami oraz dokładamy over bramkowy.

Maccabi Haifa – Zeljeznicar | Typ: Maccabi wygra przynajmniej dwiema bramkami @1.78 STS

Maccabi Haifa – Zeljeznicar | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.64 STS