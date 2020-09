Bayern – Sevilla. Typy, kursy (24.09.2020)

Już dzisiejszego wieczora na Puskas Arena w Budapeszcie pojedynek zwycięzcy Ligi Mistrzów Bayernu Monachium ze zwycięzcą Ligi Europy Sevillą. Która z drużyn lepiej podsumuje ubiegły sezon i zdobędzie pierwsze trofeum w nowym sezonie?

Bayern – Sevilla zapowiedź (czwartek, 21:00)

Bayern w sezonie 2019/2020 wygrał w zasadzie wszystko, co miał do wygrania. O ile zwycięstwo w Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec jest już traktowane przez kibiców Bawarczyków oraz ekspertów jako obowiązek, tak całkowicie zasłużone zwycięstwo w Lidze Mistrzów oraz ogólna postawa zespołu jest naprawdę imponująca. Po zwolnieniu Niko Kovaca i zastąpieniu go przez Hansiego Flicka Bayern przeszedł ogromną metamorfozę i stał się maszyną do wygrywania. Ostatnie 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach to aż 30 zwycięstw i 1 remis, co jest wprost nieprawdopodobnym rezultatem patrząc na ekipy, z jakimi mierzył się niemiecki gigant. Zespół z Monachium zainaugurował już nowy sezon ligowy spotkaniem z Schalke… i ktokolwiek, kto przewidywał, że braki w treningach i przygotowaniu dadzą o sobie znać, ten mocno się mylił – Bayern zdemolował rywala aż 8:0 pokazując przy tym kapitalną grę. Po raz ostatni w meczu o Superpuchar Europy Bawarczycy wystąpili w 2013 roku, kiedy to pokonali po rzutach karnych Chelsea.

Jeśli chodzi o Sevillę, to mają oni w ostatnich latach nieco większe doświadczenie w starciach, których stawką jest Superpuchar Europy, gdyż będzie to dla nich już czwarty występ na przestrzeni ostatnich siedmiu sezonów. Co ciekawe, trzy poprzednie spotkania zakończyły się porażką zespołu z Andaluzji. Sevilla stała się niejako ekspertem od wygrywania rozgrywek Ligi Europy, gdyż udało im się to aż sześciokrotnie w ostatnich piętnastu latach. Ostatni triumf przyszedł po dość niespodziewanym wyeliminowaniu Manchesteru United w półfinale oraz Interu Mediolan w finale. Hiszpanie nie rozpoczęli jeszcze zmagań ligowych, co może stawiać ich w jeszcze gorszym położeniu w stosunku do Bayernu.

Bayern – Sevilla kursy bukmacherskie

Nietrudno się domyślić, że za zdecydowanego faworyta tego pojedynku uchodzi Bayern. W STS zwycięstwo Bawarczyków określone jest kursem 1.36. Remis to kurs 5.50, a zwycięstwo Sevilli 8.14.

Bayern – Sevilla nasze typy

Naszym zdaniem pojedynek ten nie będzie nazbyt otwarty, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobrą grę defensywną Sevilli. Trudno spodziewać się, by zwycięzcy Ligi Europy chcieli pójść na wymianę ciosów z Bayernem, więc można spodziewać się nieco zachowawczej gry z obu stron. Dlatego też typujemy under bramkowy i dodajemy zwycięstwo tryumfatora LM, gdyż mimo wszystko to właśnie oni prezentują się na tę chwilę okazalej.

Bayern – Sevilla | Typ: Bayern wygra + under 4,5 gola @2.05 STS

Bayern – Sevilla | Typ: Gnabry strzeli gola @2.00 STS