Houssem Aouar może wylądować na Wyspach! Konkretna oferta londyńskiego klubu

Houssem Aouar może jeszcze tego lata zmienić klub. Ściągnięciem 22-latka bardzo poważnie zainteresowany jest londyński Arsenal.

Tajemnicą poliszynela jest, że menadżer Arsenalu Mikel Arteta bardzo chce wzmocnić środek pola swojej drużyny. Jednym z jego głównych celów transferowych na tę pozycję ma być właśnie Aouar.

Porozumienie z piłkarzem

O zainteresowaniu Arsenalu zawodnikiem Olympique Lyon mówi się już od dłuższego czasu. Jak podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, “Kanonierzy” mieli zaproponować Aouarowi 5-letni kontrakt. Francuz miał przystać na tę propozycję, ale na tym dobre wieści dla Arsenalu się kończą. Klub z północnego Londynu nie może wciąż porozumieć się z Olympique Lyon w kwestii kwoty transferu – zarząd “Les Gones” uparcie obstaje przy kwocie 60 milionów euro, których Arsenal nie jest w stanie zapłacić. Do zamknięcia okienka transferowego został jednak jeszcze tydzień i być może uda się znaleźć porozumienie.

Partey alternatywą

Drugą opcją transferową dla Arsenalu na wzmocnienie środka pola jest Thomas Partey. Tutaj również jest problem porozumienia się z klubem zawodnika – Atletico nie zamierza negocjować z “Kanonierami”, ponieważ Ghańczyk to bardzo ważny zawodnik dla Diego Simeone i “Los Colchoneros” nie zamierzają się go pozbywać. Dużo wskazuje na to, że ostatnie dni okienka transferowego będą dla Arsenalu bardzo gorące.