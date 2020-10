Polska – Finlandia. Typy, kursy (07.10.2020)

Początek reprezentacyjnego maratonu rozpoczynamy od meczu z Finlandią. Nasza kadra lubi grać ze Skandynawami, więc jest jasne, że będziemy faworytem tego starcia w Gdańsku.

Polska – Finlandia zapowiedź (środa, 20:45)

Finowie na dzisiaj nie mają żadnych gwiazd w składzie. Dość powiedzieć, że najbardziej znanymi postaciami w ich kadrze są golkiper Bayeru Leverkusen – Lukas Hradecky oraz Teemu Pukki z Norwich grającego w Championship. Nijak to się ma do naszych zawodników, nawet mimo kilku braków. Nie będzie przecież Piotra Zielińskiego, Macieja Rybusa, a zapewne także Arkadiusza Recy. Do tego w bramce debiut zaliczy Bartłomiej Drągowski. Kto poza nim? Kibice liczą także na pierwsze mecze dla Sebastiana Walukiewicza czy Michała Karbownika. Ten ostatni wraz z Jakubem Moderem są świeżo po podpisaniu umów z Brighton.

Polska – Finlandia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Polska, na którą kurs wynosi 1,82. Za remis możemy zgarnąć znacznie więcej, gdyż stawkę pomnożymy razy 3,55. Z kolei wygrana Finów jest wyceniana aż na 5,20.

Polska – Finlandia typy

Polska – Finlandia | Typ: Polska @ 1,82 TOTALbet