Niemcy – Turcja. Typy, kursy (07.10.2020)

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że derbowe spotkanie. W końcu wszyscy wiedzą, ilu Turków lub osób tureckiego pochodzenia żyje w Niemczech. Tym bardziej na zachodzie, a dzisiejszy mecz to przecież starcie rozgrywane w Kolonii. Skoro tak, derby rządzą się swoimi prawami, więc Niemcy wcale nie muszą mieć spacerku.

Niemcy – Turcja zapowiedź (środa, 20:45)

Postawa kadry Turcji zadziwia od lat. Niby mają wielu ciekawych zawodników, od czasu do czasu o ich talenty zabijają się najwięksi, a koniec końców wyników nie ma. To zresztą podobna sprawa do klubów, które szastają pieniędzmi na lewo i prawo, a efektów brak. Z drugiej strony Niemcy, którzy nadal mają topowy zespół w skali Europy i świata. Zachodzą niewielkie zmiany, ale to jest normalne, że trzeba wymieniać pojedyncze ogniwa. Np. na lewej stronie obrony przez wiele lat różnie bywało u naszych zachodnich sąsiadów, a teraz mają Robina Gosensa z Atalanty, który może być tym lekarstwem na tej stronie defensywy.

Niemcy – Turcja kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu są Niemcy, na których kurs wynosi zaledwie 1,45. Znacznie więcej możemy zarobić w przypadku padnięcia innych rozstrzygnięć. Remis to 4,90, zaś wygrana Turków to już 7,60!

Niemcy – Turcja typy

Niemcy – Turcja | Typ: Obie strzelą i Niemcy wygrają @ 3,05 TOTALbet