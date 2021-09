Manchester United – Newcastle 🇬🇧 Typy, kursy (11.09.2021)

Po wielu latach oczekiwa艅 w ko艅cu nadszed艂 ten moment. Cristiano Ronaldo powraca na Old Trafford i ju偶 w sobotnim meczu z Newcastle ponownie zobaczymy go w barwach Czerwonych Diab艂贸w. Czy podopiecznym Steve’a Bruce’a uda si臋 w jaki艣 spos贸b zak艂贸ci膰 ten wielki dzie艅?

Manchester United – Newcastle zapowied藕 (sobota, 16:00)

Powr贸t Cristiano Ronaldo jest niew膮tpliwie wydarzeniem, kt贸re przykrywa wszystkie inne aspekty zwi膮zane z tym spotkaniem. Niemniej jednak trudno nie wspomnie膰 o bardzo dobrej dyspozycji Manchesteru United na pocz膮tku tego sezonu. Zacz臋li od zwyci臋stwa 5:1 z Leeds, p贸藕niej zremisowali z Southampton, a p贸藕niej pokonali na wyje藕dzie Wolves. W pierwszych spotkaniach z dobrej strony zaprezentowali si臋 zw艂aszcza Bruno Fernandes i Paul Pogba. Jak b臋dzie wygl膮da艂a gra United, gdy w sk艂adzie znajdzie si臋 Cristiano Ronaldo? By膰 mo偶e przekonamy si臋 o tym ju偶 w najbli偶sz膮 sobot臋.

Pocz膮tek sezonu w wykonaniu Newcastle mocno odbiega za to od idea艂u. Podopieczni Steve’a Bruce’a wci膮偶 nie wygrali spotkania i plasuj膮 si臋 tu偶 nad stref膮 spadkow膮. Swoj膮 sytuacj臋 mog膮 spr贸bowa膰 nieco poprawi膰 ju偶 w meczu z United, jednak wydaje si臋, 偶e b臋dzie to zadanie niezwykle trudne. Szczeg贸lnie, 偶e przed nimi wyjazd na Old Trafford, gdzie przywita ich ju偶 nie kto inny jak Cristiano Ronaldo.

Manchester United – Newcastle nasze typy

Manchester United – Newcastle | Typ: Do przerwy/Ca艂y mecz: Manchester United/Manchester United 1.6 @ LV BET

Manchester United – Newcastle | Typ: Bruno Fernandes strzeli gola 1.82 @ LV BET

Manchester United – Newcastle kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygra Manchester United, kurs: 1.18

remis, kurs: 7.75

wygra Newcastle, kurs: 16.0

Manchester United – Newcastle fakty meczowe

Manchester United nie przegra艂 jeszcze w tym sezonie spotkania, natomiast Newcastle nie wygra艂 jeszcze w tym sezonie 偶adnego meczu

W ostatnich pi臋ciu meczach tych dru偶yn Newcastle zdo艂a艂o wygra膰 tylko raz

Manchester United strzeli艂 w tym sezonie ju偶 7 goli, co jest trzecim wynikiem w lidze

Manchester United – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolverhampton – Manchester United 0:1

Southampton – Manchester United 1:1

Manchester United – Leeds 5:0

Manchester United – Everton 4:0

Manchester United – Brentford 2:2

Newcastle – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Newcastle – Southampton 2:2

Newcastle – Burnley 0:0

Aston Villa – Newcastle 2:0

Newcastle – West Ham 2:4

Newcastle – Norwich 3:0