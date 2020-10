Arsenal – Leicester. Typy, kursy (25.10.2020)

W piątek i sobotę mogliśmy zobaczyć w Premier League kilka niezwykle ciekawych pojedynków. Niedziela zapowiada się równie ekscytująco, a na sam koniec weekendu dostaniemy prawdziwą wisienkę na torcie czyli pojedynek Arsenalu z Leicester. Która z ekip zrobi krok ku absolutnej ligowej czołówce?

Arsenal – Leicester zapowiedź (niedziela, 20:15)

Po pięciu rozegranych kolejkach oba zespoły mają po 9 punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. Gospodarze nieźle rozpoczęli obecny sezon od wygranych z Fulham oraz West Ham. The Gunners mają ewidentnie problem w ligowych meczach z potentatami, gdyż zarówno starcie z Liverpoolem, jak i Manchesterem City zakończyli oni z zerowym dorobkiem punktowym nie nawiązując w zasadzie jakiejkolwiek walki z rywalami. Kanonierzy zdołali się przełamać w spotkaniu Ligi Europy z Rapidem Wiedeń, w którym to pokazali charakter odwracając losy meczu z 0:1 na 2:1. Od dłuższego czasu Arsenal kapitalnie radzi sobie w starciach domowych. Na Emirates po raz ostatni nie wygrali w lipcowej konfrontacji z… Leicester remisując to spotkanie 1:1. Szukając jednak ostatniej porażki ligowej na własnym obiekcie musimy cofnąć się aż do grudnia ubiegłego roku, kiedy to Kanonierzy ulegli Chelsea 1:2.

Jeśli chodzi o Leicester, to rozpoczęli oni sezon 2020/2021 w jeszcze lepszym stylu. 3 zwycięstwa w trzech pierwszych meczach musiały robić ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli popatrzymy na rywali ekipy z King Power Stadium. Lisy zostawiły w pokonanym polu WBA, Burnley oraz, co najbardziej imponuje, Manchester City, który został rozgromiony na Etihad 5:2. Wszystkie te zwycięstwa odniesione były w niezwykle przekonującym stylu i trudno było się spodziewać nagłego załamania formy, które nadeszło w meczu z West Ham. Leicester było bezradne przy niezwykle skutecznym zespole Młotów ulegając rywalowi 0:3. Ostatnia kolejka to ponownie porażka, tym razem z rewelacją tego sezonu czyli Aston Villą po bramce Barkleya w doliczonym czasie gry. O dziwo, Leicester lepiej radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach, co było nie do pomyślenia w końcówce poprzedniej kampanii, kiedy to właśnie wyjazdy zaważyły na braku awansu do Ligi Mistrzów.

Arsenal – Leicester kursy bukmacherskie

W STS faworytem tego starcia jest Arsenal z kursem na zwycięstwo wynoszącym 1.90. Remis zagramy po kursie 3.75, a zwycięstwo Leicester po kursie 3.50.

Arsenal – Leicester nasze typy

Biorąc pod uwagę formę obu zespołów trudno wyrokować, kto znajduje się w lepszej. Obie drużyny poległy w ostatniej kolejce ligowej odbijając się w meczach Ligi Europy. Leicester w starciach bezpośrednich ma ogromne problemy grając z Arsenalem na wyjeździe, gdyż nie odnieśli oni jak dotąd ani jednego takiego zwycięstwa. Dzisiejszy pojedynek zapowiada się na wyrównany i my pocelujemy w remis.

Arsenal – Leicester | Typ: Remis @3.75 STS

Arsenal – Leicester | Typ: BTTS @1.65 STS