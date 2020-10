Oficjalnie: Josep Maria Bartomeu podał się do dymisji!

Josep Maria Bartomeu nie jest już prezydentem FC Barcelony. Informację o możliwej dymisji najpierw podał we wtorek wieczorem ESPN. Prezydent “Dumy Katalonii” potwierdził te pogłoski podczas konferencji prasowej.



Od dziecka związany z “Dumą Katalonii”

Josep Maria Bartomeu był związany z FC Barceloną już od 11. roku życia, gdy został socio klubu. W latach 2003-2005 odpowiadał za sekcję koszykarską klubu, natomiast w 2010 roku został wiceprezesem klubu ds. sportowych. 23 stycznia 2014 roku działacz zmienił na stanowisku prezydenta klubu Sandro Rosella.

W 2015 roku Barcelona zdobyła potrójną koronę, co było największym sukcesem sportowym klubu zarządzanego przez Bartomeu. W ciągu ostatnich lat nad prezydentem “Blaugrany” pojawiły się czarne chmury.

2020 rok przelał czarę goryczy

Pomyłki transferowe, nietrafione decyzje o zatrudnianiu trenerów – do pewnego momentu przymykano na to oko. 2020 rok okazał się być jednak gwoździem do trumny prezydenta. Najpierw wyszło na jaw, że klub zapłacił milion euro za usługę polegającą na obrażaniu swoich piłkarzy oraz przeciwników Barcelony w social mediach. Potem wyszło na jaw zadłużenie, które spotęgowała jeszcze bardziej pandemia koronawirusa.

Na osłabienie pozycji Bartomeu miało wpływ również zamieszanie w związku z możliwym odejściem Lionela Messiego, a także odejście za bezcen Luisa Suareza.

Wotum nieufności

Na przełomie sierpnia i września powstała petycja socios w sprawie odwołania dotychczasowego prezydenta klubu. Ostatecznie zebrano ponad 20 tysięcy podpisów pod wotum nieufności dla Bartomeu.

Początkowo pojawiły się doniesienia o tym, że klub zamierza zorganizować przedterminowe wybory. Ostatecznie jednak władze Barcelony, tłumacząc sytuacją epidemiczną, postanowiły zaplanować je zgodnie z założeniami na 25 marca 2021 roku.

Koniec Bartomeu w Barcelonie

To już jednak pewne, że do zmiany władz w klubie dojdzie nieco wcześniej. Josep Maria Bartomeu 27 października postanowił podać się do dymisji. Prezydent klubu dokonał tego jeszcze zanim socios mieli wydać przeciwko niemu wotum nieufności. W najbliższym czasie władzę w klubie przejmie Komisja Zarządzająca pod wodzą Carlesa Tusquesa, przewodniczącego komisji finansowej. Jej zadaniem będzie wyznaczenie terminu wyborów w ciągu od 40 do 90 dni od czasu dymisji.