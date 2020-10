Rangers – Lech Poznań. Typy, kursy (29.10.2020)

Lech Poznań rozegra dzisiaj swoje drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Europy. Pierwszy mecz na pewno nie poszedł po ich myśli, ale ostatecznie polska drużyna pozostawiła dobre wrażenie i Lech może podchodzić z nadziejami do dzisiejszego starcia z Rangers FC. Bukmacherzy stawiają dzisiaj na drużynę ze Szkocji i raczej nie jest to wielkie zaskoczenie. Mimo wszystko możemy spodziewać się bardzo ciekawego starcia i zobaczymy jak poradzi sobie dzisiaj ekipa z Polski.

Rangers – Lech Poznań zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia mogą być bardzo zadowoleni z początku tego sezonu w swoim wykonaniu. Drużyna Rangers FC jest wciąż niepokonana po dwunastu meczach w szkockiej Premiership i dodatkowo gospodarze dzisiejszego meczu wygrali trzy mecze kwalifikacyjne i awansowali do fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszej kolejce grupowej tych rozgrywek gracze ze Szkocji byli w stanie pokonać na wyjeździe belgijski Standard Liege i na pewno była to lekka niespodzianka. Ostatnie wyniki Rangersów pokazują, że ta drużyna jest po prostu w fantastycznej formie i na pewno gospodarze mogą wygrać dzisiejszy mecz. Mimo wszystko Lech na pewno nie odda tego spotkania za darmo i szykuje nam się świetne starcie.

Goście dzisiejszego meczu na pewno mają prawo być zadowoleni ze swojej postawy w europejskich pucharach. Postawa Lecha w Ekstraklasie jest jednak daleka od ideału. Gracze z Poznania zdobyli zaledwie dziewięć punktów w siedmiu meczach i na pewno nie jest to rezultat do którego gracze Lecha dążyli. Jednakże dzisiaj wszyscy w Poznaniu muszą się skupić na meczu w Lidze Europy i choć nie będzie to na pewno łatwe zadanie, to ekipa z Polski jest w stanie powalczyć ze swoimi rywalami. Gracze Rangers są w fantastycznej dyspozycji, a Lech nigdy się nie poddaje, więc na pewno zobaczymy dzisiaj w Szkocji dobry mecz.

Rangers – Lech Poznań kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Rangers FC. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.42. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Rangers – Lech Poznań, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.85. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 7.15.

Rangers – Lech Poznań nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę ze Szkocji. Zawodnicy Rangers prezentują się w tym sezonie naprawdę wyśmienicie i wcale nie zapowiada się na większy dołek formy. Goście za to nie mogą odnaleźć swojego rytmu w krajowych rozgrywkach i zobaczymy czy Lech będzie w stanie dzisiaj powalczyć z teoretycznie lepszym rywalem. Na pewno możemy spodziewać się spotkania na bardzo wysokim poziomie, ale to gospodarze grają w ostatnim czasie lepiej i brak wygranej szkockiej drużyny byłby na pewno bardzo zaskakujący. Spodziewam się, że ekipa z Polski powalczy, ale raczej ciężko będzie o jakąś zdobycz punktową w Glasgow.

Rangers – Lech Poznań | Typ: Rangers wygra przynajmniej dwiema bramkami @2.10 STS

Rangers – Lech Poznań | Typ: BTTS + over 2,5 gola @2.15 STS