Lille – Lyon. Typy, kursy (1.11.2020)

Na zakończenie 9. kolejki Ligue 1, piłkarze Lille zmierzą się na własnym obiekcie z Lyonem. Do tej pory gospodarze nie zanotowali porażki w tym sezonie. Z kolei goście są niepokonani od pięciu spotkań.

Lille – Lyon zapowiedź (niedziela, 21:00)

Sympatycy Lille mają wiele powodów do zadowolenia. Zespół radzi sobie w Ligue 1 bardzo dobrze. Wystarczy bowiem powiedzieć, że do tej pory drużyna Christophe’a Galtiera nie doznała porażki, notując pięć zwycięstw oraz trzy remisy. Dobre rezultaty pozwalają Lille cieszyć się z drugiego miejsca w lidze ze stratą trzech punktów do PSG. Mistrz Francji rozegrał już spotkanie w dziewiątej serii gier, dlatego piłkarze Lille mogą zniwelować różnicę.

Po niemrawym początku, coraz lepiej radzi sobie Lyon. W dwóch ostatnich potyczkach piłkarze Rudiego Garcii zdobyli sześć punktów, pokonując m.in. Monaco 4:1. Z powodu wcześniejszych, nieco rozczarowujących rezultatów, Lyon plasuje się na szóstej pozycji ze stratą ośmiu punktów do lidera.

Ostatni raz zawodnicy Lille mierzyli się z Lyonem w marcu. Mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy Galtiera. Decydującą bramkę w 33. minucie rywalizacji zdobył Loic Remy.

Lille – Lyon kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Lyon. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.65. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.30. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 2.85.

Lille – Lyon typy

Dość niespodziewanie bukmacherzy większe szanse na triumf dają ekipie gości. Lyon, który nie dość, że plasuje się niżej w tabeli, to w lidze ostatni raz wygrał z Lille w 2016 roku. Od tej pory mecze tych drużyn kończą się remisem lub triumfem rywali. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, a także sytuację w tabeli, zakładamy wygraną gospodarzy.

Lille – Lyon | Typ: Lille wygra mecz 2.85 @ Betclic

Lille – Lyon | Typ: Lille wygra mecz i powyżej 1.5 bramki 3.40 @ Betclic