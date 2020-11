Bologna FC – SSC Napoli. Typy, kursy (8.11.2020)

Bologna FC w rozgrywkach Serie A podejmie u siebie SSC Napoli. Czy po tej kolejce drużyna gości znajdzie się na ligowym podium?

Bologna FC – SSC Napoli zapowiedź

Drużyna gospodarzy notuje dość przeciętny początek zespołu. Podopieczni Sinisy Mihajlovicia aktualnie znajdują się na 14. pozycji w lidze, gromadząc sześć punktów w sześciu meczach. W poprzedniej ligowej kolejce drużyna przerwała serię trzech porażek, pokonując u siebie Cagliari 3:2.

Z kolei Napoli ostatnio przerwało swoją ligową serię zwycięstw, przegrywając u siebie 0:2 z Sassuolo. Po tym spotkaniu podopieczni Gennaro Gattuso zajmują piąte miejsce w lidze, z 11 punktami w sześciu meczach. Na razie rozczarowuje rekordowy transfer klubu, Victor Osimhen, który do tej pory zdobył tylko jednego gola w lidze.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Od trzech meczów zespół z Neapolu nie może powstrzymać rywala. Drużyna ze stolicy regionu Emilia-Romania ostatnio dwukrotnie wygrała (3:2 i 2:1), natomiast w poprzednim starciu doprowadziła do wyrównania w końcówce meczu (1:1). Czy tym razem zespół gości znów straci punkty?

Bologna FC – SSC Napoli kursy

Faworytem bukmacherów w tym spotkaniu jest drużyna Gennaro Gattuso. Szanse na trzy punkty gości ustalono na kurs 1.69, natomiast gospodarzy na 4.69. Tymczasem kurs na remis wynosi 4.25.

Bologna FC – SSC Napoli typy

Chociaż to ryzyko, można zasugerować się poprzednimi starciami zespołów i postawić na zwycięstwo bądź remis gospodarzy. To jednak oznacza, że obie drużyny znajdą drogę do bramki, gdyż obrona z Bolonii już dawno nie zachowała czystego konta.

Bologna – Napoli | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.55 Totolotek

Bologna – Napoli | Typ: Bologna wygra lub remis @2.19 Totolotek