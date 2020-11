Anglia – Irlandia. Typy, kursy (12.11.2020)

Listopadową przerwę na kadrę, Anglia rozpocznie od towarzyskiego starcia z Irlandią, które zostanie rozegrane na Wembley. Obie reprezentacje w meczach kończących październikowe zgrupowanie zanotowały porażki.

Anglia – Irlandia zapowiedź (czwartek, 21:00)

Dość niespodziewanie piłkarze Garetha Southgate’a w ostatnim swoim meczu, który był rozgrywany w ramach rywalizacji w Lidze Narodów, przegrali w Londynie z Danią. Ogromny wpływ na przebieg potyczki miała czerwona kartka Harry’ego Maguire’a już w trakcie pierwszej połowy meczu. Efekt jest taki, że Anglia po czterech kolejkach Ligi Narodów zajmuje trzecie miejsce w grupie ze stratą dwóch punktów do Belgii.

Poniżej oczekiwań w Lidze Narodów spisuje się Irlandia, która w dywizji B trafiła do jednej grupy z Bułgarią, Finlandią oraz Walią. Po czterech seriach gier, Irlandia zgromadziła tylko dwa punkty. Strata do lidera wynosi aktualnie osiem punktów, co oznacza, że reprezentacja może już tylko walczyć o utrzymanie w obecnej dywizji.

Ostatni raz Anglia mierzyła się z Irlandią w 2015 roku. Był to mecz towarzyski, a potyczka obu reprezentacji zakończyła się bezbramkowym remisem.

Anglia – Irlandia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Anglia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.43. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.60. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 8.20.

Anglia – Irlandia typy

Biorąc pod uwagę fakt, iż czwartkowe starcie ma charakter towarzyski, obaj selekcjonerzy zapewne zdecydują się na roszady w swoich składach. Synowie Albionu mają bardzo szeroką i mocną kadrę, dlatego bez wątpienia piłkarze Southgate’a są faworytami tego spotkania.

Anglia – Irlandia | Typ: Anglia wygra mecz i powyżej 1.5 bramki 1.72 @ Betclic

Anglia – Irlandia | Typ: Anglia wygra różnicą minimum dwóch goli 2.18 @ Betclic