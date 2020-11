Arka Gdynia – GKS Bełchatów. Typy, kursy (13.11.2020)

Jeszcze kilka lat temu byłoby to starcie dwóch ekstraklasowiczów. Teraz jednak Arka Gdynia i GKS Bełchatów mierzą się na poziomie I ligi i faworytem tego meczu będą gospodarze.

Arka Gdynia – GKS Bełchatów zapowiedź (piątek, 16:00)

Arka zaczęła sezon bardzo dobrze, od wysokich zwycięstw i kapitalnej formy Juliusza Letniowskiego. Potem jednak przyszła spora zadyszka, gdyż w pięciu meczach zdobyli ledwie dwa punkty i strzelili jednego gola! Wydaje się, że kryzys już za drużyną Ireneusza Mamrota. Najpierw ograli Koronę w pucharze, a w miniony weekend to samo udało się zrobić z ostatnią Sandecją Nowy Sącz. Być może to impuls do powrotu na top ligowej tabeli dla ekipy znad morza.

Dzisiaj rywal taki, że raczej nie mają prawa stracić punktów. GKS Bełchatów ze sporymi kłopotami finansowymi, ale jest już coraz stabilniejszy piłkarsko. Tyle że kompletnie nie istnieje poza domem. Na wyjazdach trzy zdobyte punkty, po bezbramkowych remisach. Jak dotąd Brunatnym nie udało się zdobyć nawet bramki na stadionach rywali. Tutaj może być z tym również kłopot.

Arka Gdynia – GKS Bełchatów kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem jest Arka Gdynia, na którą kurs wynosi 1,55. Jeśli zechcemy postawić na remis to kurs wynosi 3,95, zaś w przypadku wygranej GKS-u Bełchatów zgarniamy 5,80.

Arka Gdynia – GKS Bełchatów typy

Arka Gdynia – GKS Bełchatów | Typ: Arka Gdynia @ 1,55 TOTALbet

Arka Gdynia – GKS Bełchatów | Typ: Arka wygra do zera @ 2,42 TOTALbet