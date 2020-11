Wymowna reakcja Lewandowskiego na pytanie o taktykę na mecz z Włochami

Robert Lewandowski nie miał możliwości wpłynięcia na losy spotkania z Włochami. Podczas pomeczowej rozmowy z kapitanem reprezentacji Polski po pytaniu o taktykę zapadła niezręczna cisza.

Wyraźna porażka z Włochami

Reprezentacja Polski w niedzielnym meczu przegrała z Włochami 0:2, lecz był to minimalny wymiar kary. Można powiedzieć, że nic – poza bramkarzem – nie funkcjonowało na boisku tak, jak należy. Dowodem na to jest choćby zablokowanie Roberta Lewandowskiego, ale także skrzydłowych przez Squadra Azzurra.

Pytanie o taktykę zaskoczyło Lewego

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie dla TVP Sport po meczu Włochy-Polska został zapytany o taktykę Jerzego Brzęczka na ten mecz. Wtedy zapadła niezręczna, ośmiosekundowa cisza.

Potem piłkarz nieco okrężnie odpowiedział na pytanie Jacka Kurowskiego.

– Przygotowując się do tego meczu wiedzieliśmy, że musimy spróbować zaatakować, przy piłce się bardziej utrzymać. Co innego jednak w teorii, a co innego w praktyce. Na pewno przed nami dużo do poprawy – powiedział kapitan reprezentacji Polski w rozmowie dla TVP Sport.

Nic dziwnego, że Robert Lewandowski odpowiedział właśnie w taki sposób. Na boisku nie było widać żadnych założeń taktycznych, z czego piłkarz Bayernu mógł zdawać sobie sprawę.