Francja – Szwecja. Typy, kursy (17.11.2020)

W tym tygodniu zostaną rozegrane ostatnie spotkania w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W niektórych grupach sytuacja jest już rozstrzygnięta, a w niektórych do samego końca będziemy świadkami walki o awanse lub utrzymanie. W grupie trzeciej w dywizji A sprawa trzeciego miejsca wcale nie jest wyjaśniona. Szwedzi oraz Chorwaci mają tyle samo punktów i na pewno te dwie reprezentacje liczą dzisiaj na dobry rezultat. Ci pierwsi nie będą mieli łatwego zadania, bo mistrzowie świata chcą udowodnić, że pierwsze miejsce w grupie nie trafiło do nich przypadkiem.

Francja – Szwecja zapowiedź (wtorek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania wykonali zadanie na 2020 rok. Choć Francuzi musieli pokonać ostatnio Portugalię na wyjeździe i na papierze nie było to łatwe zadanie, to ostatecznie mistrzowie świata przywieźli do swojego kraju trzy punkty i zapewnili tym samym sobie awans do finałowego turnieju Ligi Narodów. Dzisiaj zadanie powinno być teoretycznie łatwiejsze, bo gospodarze zmierzą się ze Szwecją. Zobaczymy czy trener Francuzów zdecyduje się na trochę inne ustawienie czy jednak nadal będzie korzystał ze swoich podstawowych zawodników w spotkaniu, który dla gospodarzy nie ma większego znaczenia.

Goście dzisiejszego starcia przedłużyli swoje nadzieje o utrzymaniu po zwycięstwie nad Chorwacją kilka dni temu. Szwedzi potrzebowali właśnie wygranej jeśli chcieli nadal liczyć się w walce o trzecie miejsce w grupie. Nadal nie wszystko jest w rękach gości, ale na pewno dobry wynik w meczu z Francją może okazać się bardzo przydatny. Szwedzi mają tyle samo punktów co Chorwaci, a dodatkowo dwa bezpośrednie spotkania zakończyły się wynikami 2:1. W takiej sytuacji decyduje bilans bramkowy, który jest taki sam dla obu ekip (7:13 Chorwacja, 3:9 Szwecja). Wiele więc może się jeszcze zdarzyć, ale na pewno jakiekolwiek punkty gości będą dla nich bardzo przydatne.

Francja – Szwecja kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Francja. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.62. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Francja – Szwecja, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.90.

Francja – Szwecja nasze typy

Kursy bukmacherów na dzisiejsze starcie nie są przypadkowe. W normalnych warunkach na pewno moglibyśmy zobaczyć niższy kurs na wygraną mistrzów świata, ale sytuacja w grupie powoduje, że wygląda to trochę inaczej. Francuzi zapewnili już sobie awans do Final Four Ligi Narodów i dzisiaj mogą zagrać bez żadnej presji. Goście za to wciąż mają nadzieję na utrzymanie się w elicie i bardzo dużo będzie zależeć właśnie od Szwedów, którzy w przypadku zwycięstwa będą musieli liczyć na remis lub porażkę Chorwatów. Mimo wszystko różnica w potencjale kadrowym obu ekip jest ogromna i spodziewam się wygranej gospodarzy.

Francja – Szwecja | Typ: Francja @1.62 STS

Francja – Szwecja | Typ: obie drużyny nie strzelą gola @1.65 STS