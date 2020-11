Wegry – Turcja. Typy, kursy (18.11.2020)

Tuż przed ostatnią kolejką Ligi Narodów niezwykle ciekawie wygląda sytuacja w grupie trzeciej dywizji B. Szanse na awans mają trzy reprezentacje. Dwie z nich zmierzą się między sobą w środowy wieczór. To Węgry oraz Turcja.

Węgry – Turcja zapowiedź (środa, 20:45)

Spoglądając na rozkład punktów w grupie, trudno tak naprawdę wskazać, która reprezentacja jest w najlepszej sytuacji. Z jednej strony, Rosja, mająca tyle samo punktów co Węgry, zmierzy się na wyjeździe z ostatnią Serbią. Mecz na własnym obiekcie rozegrają z kolei reprezentacja Węgier, która powalczy z Turcją.

Węgierscy piłkarze do tej pory zgromadzili osiem punktów, notując dwa zwycięstwa, dwa remisy oraz jedną porażkę. Przegrany mecz przypada na domowe starcie z Rosją. Z kolei remisy miały miejsce w potyczkach z Serbią (dom) oraz Rosją (wyjazd). Oznacza to, iż Węgry wygrały na wyjeździe z Turcją.

To dość istotna kwestia, gdyż przy założeniu, że mecz Węgry-Turcja zakończy się remisem, a Rosja przegra z Serbią, to Węgry awansują do dywizji A. Scenariuszy jest naprawdę wiele. Na rywali nie musi mimo wszystko spoglądać Rosja, gdyż triumf z Serbią zagwarantuje kadrze Cherchesova pierwsze miejsce.

Węgry – Turcja kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Turcja. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.16. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.40. Triumf Węgier oceniono na kurs 3.55.

Węgry – Turcja typy

Skoro obie reprezentacje mają jeszcze szanse na awans do dywizji A, to możemy spodziewać się emocjonującego starcia. Typujemy bramki z dwóch stron.

Węgry – Turcja | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.82 @ Betclic

Węgry – Turcja | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.25 @ Betclic