Jakub Moder trafi do Anglii w styczniu? Podobno wszystko jasne

Jakub Moder niedawno podpisał kontrakt z Brighton. Piłkarz jednak najpierw trafił na roczne wypożyczenie do Lecha, z opcją powrotu do Anglii w połowie sezonu za opłatą. Z informacji Radosława Nawrota z “Gazety Wyborczej” wynika, że sprawa jest już wyjaśniona.

Kluczowa postać Kolejorza

Jakub Moder wystąpił w barwach Lecha Poznań w 47 meczach. Piłkarz zdobył w nich osiem goli oraz zaliczył dziewięć asyst. W ostatnim czasie był kluczową postacią drużyny z Bułgarskiej, która wywalczyła sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. 21-latek w każdym ze spotkań eliminacyjnych wybiegł na boisko w wyjściowej jedenastce.

Dobra postawa piłkarza nie umknęła Jerzemu Brzęczkowi, który dał mu szansę debiutu w reprezentacji w spotkaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Do tej pory piłkarz zagrał w czterech meczach w narodowych barwach. Przeciwko Ukrainie zanotował swoje pierwsze trafienie w dorosłej kadrze.

Rekord ekstraklasy

Ostatecznie 21-latek podpisał kontrakt z Brighton, wiążąc się z klubem pięcioletnią umową. Suma transferu wyniosła 10,5 milionów euro, co jest rekordem ekstraklasy. Pierwszy rok kontraktu piłkarz spędzi jednak na wypożyczeniu w Lechu Poznań. W połowie sezonu klub Premier League mógł go ściągnąć do siebie za dodatkową opłatę, która miała wynieść 1,5 mln euro.

Moder w Anglii już w styczniu?

Jak poinformował Radosław Nawrot z “Gazety Wyborczej”, Jakub Moder trafi do Anglii jednak już zimą.

– Zachowanie angielskiego klubu Brighton wskazuje na to, że podjął on już decyzję w sprawie Jakuba Modera. Nie oznajmił jej jeszcze Lechowi Poznań, ale Anglicy zamierzają zimą skorzystać z szybszego wykupu gracza Kolejorza – poinformował dziennikarz “GW”.