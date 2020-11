Liverpool – Leicester. Typy, kursy (22.11.2020)

Na zakończenie niedzielnych spotkań Premier League, Liverpool zmierzy się na Anfield z Leicester. W szeregach gospodarzy zabraknie kilku kluczowych zawodników. Czy piłkarze Brendana Rodgersa wykorzystają problemy kadrowe rywali?

Liverpool – Leicester zapowiedź (niedziela, 20:15)

Wszystko wskazuje na to, że sezon 2020/2021 będzie dla Juergena Kloppa i całego Liverpoolu ogromnym wyzwaniem. Najprawdopodobniej do końca kampanii “The Reds” muszą radzić sobie bez Virgila van Dijka, który doznał poważnej kontuzji. Z urazami zmagają się także Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez czy Jordan Henderson. Z powodu pozytywnego testu na koronawirusa w rywalizacji z Leicester nie zagra Mohamed Salah.

Mimo ciągłych problemów, Liverpool potrafi utrzymać się w czołówce. Po ośmiu rozegranych meczach, triumfator Premier League z ubiegłego sezonu zgromadził siedemnaście punktów. Przy ewentualnym zwycięstwie w rywalizacji z “Lisami”, piłkarze Kloppa mogą awansować na drugą pozycję.

Od początku sezonu nie zawodzi także Leicester. Podobnie jak w ubiegłej kampanii, podopieczni Brendana Rodgersa są w czołówce stawki. Po ośmiu meczach, ekipa z King Power Stadium zgromadziła osiemnaście punktów. Oznacza to, iż przy wygranej z Liverpoolem, gracze Leicester wskoczą na pierwsze miejsce w tabeli.

Liverpool – Leicester kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.94. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.00. Triumf gości bukmacherzy ocenili 3.80.

Liverpool – Leicester typy

Choć co chwilę wydaję się, że z powodu różnych problemów Liverpool zanotuje porażkę lub straci punktów, to przeważnie “The Reds” udaje się osiągnąć pozytywny wynik. Czy tym razem będzie podobnie? Do Liverpoolu przyjeżdża ekipa “Lisów”, która z pewnością ma w swoich szeregach na tyle jakości, by wywieźć z Anfield punkt.

Liverpool – Leicester | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.67 @ Betclic

Liverpool – Leicester | Typ: Diogo Jota strzeli gola 2.43 @ Betclic