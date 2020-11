Rangers – Benfica. Typy, kursy (26.11.2020)

W grupie Lecha walka o pierwsze miejsce zapowiada się niezwykle emocjonująco. Po trzech seriach gier zarówno Rangersi, jak i Benfica mają tyle samo punktów. Obie ekipy zmierzą się między sobą w czwartkowy wieczór.

Rangers – Benfica zapowiedź (czwartek, 21:00)

Jeśli nie będziemy świadkami wielkiej niespodzianki, to wszystko wskazuje na to, iż z grupy D wyjdą Rangersi oraz Benfica. Po trzech kolejkach wspominane drużyny mają na swoich kontach po siedem punktów. Trzeci Lech traci do rywali już cztery oczka. Są zatem niewielkie szanse, by ekipa z Poznania dogoniła jednego z rywali.

Pierwsze starcie Benfiki z Rangersami w Lizbonie dostarczyło wielu emocji. Po pierwszej połowie spotkania piłkarze Stevena Gerrarda prowadzili 2:1. Jakby tego było mało, gospodarze grali w osłabieniu, gdyż w 19. minucie potyczki czerwoną kartkę zobaczył Otamendi. Mimo to, Benfica zdołała osiągnąć pozytywny wynik, kończąc rywalizację rezultatem 3:3.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Rozczarowani mogą być z kolei Rangersi, który spróbują sięgnąć po trzy punkty w Glasgow. Starcie na Ibrox Stadium może zadecydować o losach pierwszego miejsca w grupie. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by w pozostałych meczach Benfica oraz Rangersi stracili punkty.

Rangers – Benfica kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest ekipa Rangersów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.13. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.65. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.30.

Rangers – Benfica typy

Benfica musi poradzić sobie w Glasgow bez kilku ważnych zawodników. Z kontuzjami zmagają się Almeida, Todibo czy Tavares. Z powodu choroby nie zagrają Weigl oraz Nunez. Zawieszony jest natomiast Otamendi. Rangersi stoją zatem przed szansą, by wygrać mecz.

Rangers – Benfica | Typ: Rangers wygra mecz 2.13 @ Betclic

Rangers – Benfica | Typ: Rangers wygra i powyżej 1.5 bramki 2.39 @ Betclic