Standard Liege – Lech Poznań. Typy, kursy (26.11.2020)

Jesteśmy już po trzech kolejkach Ligi Europy, a wciąż możemy mieć nadzieję, że zobaczymy ekipę z Polski w 1/16 finału tych rozgrywek. Do tego jednak Lech potrzebuje wygranej w dzisiejszym spotkaniu ze Standardem Liege. Gospodarze nie mają już za bardzo o co grać, więc zobaczymy na ile belgijska ekipa skupi się na tym meczu z drużyną z Poznania. Jedno jest pewne, dzisiaj powinniśmy zobaczyć naprawdę ciekawy mecz, który powinien stać na całkiem solidnym poziomie.

Standard Liege – Lech Poznań zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być zadowoleni ze swoich wyników na krajowym podwórku, choć na pewno fani Standardu liczą na mistrzostwo w tym sezonie. Na ten moment dzisiejsi rywale Lecha zajmują czwartą pozycję w ligowej tabeli i tracą trzy punkty do lidera. Jest to całkiem dobra sytuacja i na pewno gospodarze wciąż mogą wierzyć, że uda im się zostać najlepszą drużyną w Belgii w tym sezonie. W europejskich pucharach sytuacja Standardu nie jest zbyt dobra. Gospodarze dzisiejszego starcia nie zdobyli żadnego punktu w pierwszej serii spotkań i szanse tej ekipy na awans do 1/16 finału Ligi Europy są już naprawdę małe.

Goście dzisiejszego starcia raczej chcieliby już zapomnieć o tym sezonie Ekstraklasy. Gracze Lecha zdobyli zaledwie dziesięć punktów w dziewięciu spotkaniach. Pozycja tej drużyny jest również bardzo słaba, bo ekipa z Poznania jest w tym momencie dziesiąta w ligowej tabeli. O wiele lepiej idzie gościom dzisiejszego starcia w Lidze Europy. Najpierw Lech zagrał fantastyczne eliminacje, a teraz wykonał swoje zadanie wygrywając w pierwszym spotkaniu ze Standardem Liege. Wygrana w dzisiejszym starciu pozwoli drużynie z Poznania wciąż wierzyć o awansie, ale nie będzie to na pewno łatwe zadanie. Mimo wszystko szykuje nam się ciekawe starcie, które jest bardzo ważne w kontekście polskiej drużyny.

Standard Liege – Lech Poznań kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Standard Liege. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.50. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Standard Liege – Lech Poznań, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.60. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.70.

Standard Liege – Lech Poznań nasze typy

Dzisiejsze spotkanie powinno być bardzo wyrównane. Wyniki gospodarzy w tym sezonie nie są idealne, ale na pewno to samo można powiedzieć o polskiej ekipie. Lech w lidze nie punktuje zbyt dobrze i raczej wszystkie siły ekipa z Poznania rzuca na Ligę Europy. Gospodarze mają już bardzo małe szanse na awans do następnej rundy, więc możemy spodziewać się, ze nie będą grali dzisiaj na sto procent. Mimo wszystko nie będzie to łatwe spotkanie dla ekipy Lecha. Myślę, że będzie to bardzo wyrównane starcie i powinniśmy zobaczyć dzisiaj remis z lekkim wskazaniem na drużynę z Polski. Jedno jest pewne, szykuje nam się ciekawy mecz w Belgii.

Standard Liege – Lech Poznań | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.60 STS

Standard Liege – Lech Poznań | Typ: remis – zwrot: Lech Poznań @1.95 STS