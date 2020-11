Stal Mielec – Jagiellonia Białystok. Typy, kursy (28.11.2020)

Stal Mielec w sobotnim meczu ekstraklasy zagra na własnym stadionie z Jagiellonią. Czy Leszek Ojrzyński wyciągnie zespół z ligowego dna?

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok zapowiedź

Po dziesięciu kolejkach mielczanie nie mogą mieć powodów do zadowolenia. Zespół zajmuje ostatnie miejsce, z sześcioma punktami na koncie, wygrywając tylko raz od początku sezonu. To wszystko doprowadziło do zmiany trenera – Dariusza Skrzypczaka zastąpił Leszek Ojrzyński. Pierwszym impulsem pod wodzą nowego szkoleniowca jest wyjazdowy remis z Zagłębiem. Może u siebie drużyna powalczy o coś więcej?

Z kolei Jagiellonia w poniedziałek zakończyła serię trzech porażek z rzędu. Zespół Bogdana Zająca rozgromił u siebie Wisłę Płock, pokonując ją aż 5:2. Dzięki temu białostoczanie wskoczyli na ósme miejsce w lidze.

W XXI wieku drużyny jeszcze nie miały okazji zmierzyć się w oficjalnym meczu. Czy Jaga napędzona ostatnim zwycięstwem przywiezie z Mielca trzy punkty?

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok kursy

Zdaniem bukmacherów nieco większe szanse na trzy punkty mają goście. Kurs na zwycięstwo Jagi wynosi 2.40, natomiast gospodarzy 2.91. Tymczasem szanse na remis określono na 3.45.

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok typy

Wydaje się, że w tym spotkaniu powinno paść kilka goli. Postawa Stali w meczu z Zagłębiem wskazuje na to, że również tym razem powinna znaleźć drogę do bramki. To może oznaczać również, że obejrzymy trafienia z obu stron.

Stal – Jagiellonia | Typ: Obie drużyny strzelą @1.64 Totolotek

Stal – Jagiellonia | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.98 Totolotek