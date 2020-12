FC Porto – Manchester City. Typy, kursy (1.12.2020)

W meczu o pierwsze miejsce w grupie C Ligi Mistrzów, FC Porto zagra na własnym obiekcie z Manchesterem City. W zdecydowanie lepszej sytuacji są piłkarze Pepa Guardioli, którzy są bliscy wygrania zmagań w grupie.

FC Porto – Manchester City zapowiedź (wtorek, 21:00)

Cel FC Porto na trwającą edycję Ligi Mistrzów jest raczej oczywisty. Portugalski zespół chce awansować do fazy pucharowej. Jak na razie, piłkarze Sergio Conceicao są na dobrej drodze. Porto zajmuje bowiem drugie miejsce w grupie i ma aż sześć punktów przewagi nad Olympiakosem. Strata do lidera (Manchesteru City) wynosi z kolei trzy oczka.

Ekipa z Portugalii może zatem powalczyć o pierwsze miejsce na koniec grupowych zmagań. Zadanie nie jest łatwe. Po pierwsze, ekipa Pepa Guardioli ma o trzy oczka więcej, a do końca pozostały dwie kolejki. Po drugie, Manchester City w pierwszym starciu z FC Porto wygrał u siebie 3:1. Jeśli zatem piłkarze Conceicao myślą o fotelu lidera, to muszą wysoko wygrać z angielską drużyną.

Manchester City z pewnością wybiera się do Porto z oczywistym zadaniem. Ekipa “The Citizens” zamierza zagwarantować sobie awans z pierwszego miejsca. Jeżeli uda się osiągnąć ten cel, to Pep Guardiola będzie mógł wystawić rezerwowy skład na ostatnie grupowe starcie z Marsylią. Biorąc pod uwagę napięty terminarz, byłby to ogromny komfort.

Faworytem meczu jest Manchester City.

Choć Porto rzadko przegrywa u siebie, to w rywalizacji z Manchesterem City, piłkarze portugalskiej drużyny być może będą musieli uznać wyższość rywali. Zespół Pepa Guardioli ma po swojej stronie więcej argumentów.

