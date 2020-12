Liga Mistrzów. Król Giroud, czerwony Fred i jubileusz Ronaldo

Liga Mistrzów w środowy wieczór miała wielu bohaterów, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Poza tym doszło do rozstrzygnięć w kilku grupach, czy zaskakujących? O tym tak naprawdę przekonamy się na wiosnę.

Wydawało się, że drużyna gości wywiezie z Turcji spokojne zwycięstwo. Triumf podopiecznych Juliana Nagelsmanna okazał się jednak bardziej wymagający niż wskazywał na to choćby stan po pierwszej połowie. Do przerwy piłkarze z Lipska mieli wyraźną przewagę pod każdym względem. Prowadzili 2:1, dłużej posiadali piłkę i przeprowadzili więcej akcji. Zresztą w 66. minucie było już 3:1 dla niemieckiej drużyny.

Basaksehir postanowił jednak odmienić losy tego spotkania. Dwa kolejne trafienia dołożył Irfan Kahveci, który tym samym zaliczył pierwszego hat-tricka w profesjonalnej karierze. Wynik ustalił jednak Alexander Sorloth strzałem zza pola karnego w doliczonym czasie. Dzięki tej bramce zespół ma tyle samo punktów, co Manchester United i Paris Saint-Germain. Może w meczu z “Czerwonymi Diabłami powalczą o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

To spotkanie miało rozstrzygnąć, kto z grupy E zagra w Lidze Europy na wiosnę. Obaj debiutanci Champions League już po poprzedniej kolejce byli pewni odpadnięcia z piłkarskiej elity, aczkolwiek mieli powalczyć o trzecie miejsce, dające gwarancję gry w LE.

Zdecydowanie więcej sytuacji w tym spotkaniu miała drużyna gości. To jednak gospodarze zadali decydujący cios w 71. minucie. Piękny gol Marcusa Berga ze skraju pola karnego zapewnił rosyjskiej drużynie grę w Lidze Europy w przyszłym sezonie.

W Grupie F wciąż do końca nie wiadomo, kto wywalczy awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Tylko jedno jest pewne – kto zajmie ostatnie miejsce w grupie. Zenit Sankt Petersburg w tej edycji rozgrywek miał kilka udanych momentów, jak choćby remis z Lazio, aczkolwiek finalnie drużyna zawiodła.

Chociaż w meczu z Club Brugge mistrzowie Rosji mieli minimalną przewagę w posiadaniu piłki, nie potrafili tego wykorzystać. Dużo podań nie przełożyło się na końcowy wynik, a rywale ich po prostu zmiażdżyli. Belgowie trzykrotnie znaleźli drogę do bramki Michaiła Kierżakowa, dzięki czemu przedłużyli swoje szanse na wyjście z grupy.

Thats Zenit out of Europe, 1 point from five games in a group that looked to give them a very decent chance of competing for a place in the CL last 16 when drawn. Serious questions must be asked about continuous poor performances in European competition #UCL #BruggeZenit

— Richard David Pike (@RichDPike89) December 2, 2020