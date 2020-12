Michał Karbownik nie zagra do końca roku

Michał Karbownik już nie zagra w zespole Legii w 2020 roku. Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że powodem jest przeciążenie kości piszczelowej piłkarza.

Odkrycie poprzedniego sezonu

Michał Karbownik w poprzednim sezonie był jednym z odkryć ekstraklasy. Jego dobra forma zaowocowała debiutem w pierwszej reprezentacji oraz transferem do Brighton. Angielski klub wypożyczył zawodnika na rok do Legii z opcją skrócenia pobytu o pół roku. Podjęto już jednak, że piłkarz nie trafi do Anglii przed końcem sezonu.

Od początku rozgrywek nie można powiedzieć, że Michał Karbownik zachwyca, aczkolwiek wpływ na to miały jego problemy zdrowotne. Do tej pory piłkarz wystąpił w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Czesław Michniewicz próbował się go ustawiać nieco inaczej niż Aleksandar Vuković. Serbski trener decydował się na ustawienie Karbownika na lewej obronie, natomiast jego następca szuka dla 19-latka miejsca w środku pola.

Karbownik nie zagra do końca roku

To jednak już pewne, że w 2020 roku Karbownik nie pojawi się na boisku w pierwszym zespole Legii. Klub poinformował, że piłkarz wróci do treningów w styczniu.

– Ze względu na obecność zmian przeciążeniowych kości piszczelowej, sztab medyczny Legii Warszawa podjął decyzję, że Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku. Pomocnik Legii nie wystąpi w grudniowych meczach z Wisłą Kraków i Stalą Mielec – poinformował klub w oficjalnym komunikacie.