Borussia Dortmund zwolniła trenera. Na jego miejsce wskoczy Mauricio Pochettino?

Borussia skompromitowała się we wczorajszym meczu ze Stuttgartem, za co głową zapłacił Lucien Favre. Szwajcar otrzymał dziś wypowiedzenie, a media spekulują, że lada moment zastąpi go były trener Tottenhamu, Mauricio Pochettino.

Szok i niedowierzanie

Co prawda, jak wyżej wspomnieliśmy Borussia w starciu z Stuttgartem pokazała się z najgorszej strony, bo jak inaczej nazwać porażkę 1:5? Nikt jednak nie spodziewał się, że z tego powodu dojdzie do zmiany trenera. Wydawało się bowiem, że szwajcarski szkoleniowiec miał pewną pozycję w BVB.

Borussia jeszcze nie potwierdziła zwolnienia trenera, ale dziennikarze “Bild” i “Sport Bild” są jednak przekonani, że w niedzielę po południu Favre stracił pracę. Do końca tego roku zespół będzie prowadzić Edin Terzic, który pracował jako asystent.

Kto nowy trenerem Łukasza Piszczka?

Wydaje się, że na miejsce Favre wskoczy Mauricio Pochettino, który od czasu zwolnienia z Tottenhamu pozostaje bez pracy. Argentyńczyk nie będzie miał wcale takiej złej sytuacji, ponieważ 5. Borussia Dortmund w Bundeslidze traci do pierwszego Bayernu Monachium jedynie pięć oczek.

Warto pamiętać również o tym, że Borussia wyszła z pierwszego miejsca w grupie Ligi Mistrzów. Powinna więc trafić w fazie pucharowej na potencjalnie łatwego rywala.