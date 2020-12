Liverpool – Tottenham. Typy, kursy (16.12.2020)

W najciekawszym spotkaniu 13. kolejki Premier League piłkarze Liverpoolu zmierzą się na własnym obiekcie z Tottenhamem. Ekipa gości to aktualny lider rozgrywek angielskiej ekstraklasy.

Liverpool – Tottenham zapowiedź (środa, 21:00)

Zespół Juergena Kloppa można w tym sezonie oceniać w dwóch kategoriach – gry na własnym stadionie oraz na obiekcie rywala. U siebie “The Reds” spisują się świetnie, co potwierdzają statystyki. W sześciu meczach Liverpool zdobył komplet punktów, wygrywając m.in. z Arsenalem 3:1, Leicester 3:0 czy Wolverhampton 4:0.

Zupełnie inaczej wygląda postawa podopiecznych Kloppa na wyjazdach. Tutaj wyniki “The Reds” są znacznie gorsze. Mistrz Anglii zdobył w sześciu meczach tylko siedem punktów, notując zaledwie jedno zwycięstwo. W ostatnich pięciu wyjazdowych spotkaniach zawodnikom “The Reds” nie udało się wygrać meczu.

Choć starcie Liverpoolu z Tottenhamem jest rozgrywane na Anfield, to piłkarze Jose Mourinho z pewnością mają nadzieję, że w środowej rywalizacji “The Reds” będą przypominać ekipę z wyjazdowych spotkań. Tottenham to aktualny lider rozgrywek, który ma jednak tyle samo punktów co ekipa z Anfield. Londyński zespół może pochwalić się lepszym bilansem bramkowym, dlatego zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

Liverpool – Tottenham kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.87. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.90. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 4.00.

Liverpool – Tottenham typy

Tottenham w tym sezonie bardzo dobrze radził sobie w rywalizacjach z drużynami zaliczanymi do BIG 6. “Koguty” wygrały m.in. 6:1 z Manchesterem United czy 2:0 z Manchesterem City. Piłkarze Mourinho z pewnością mają na tyle argumentów, by powalczyć chociażby o jeden punkt w meczu na Anfield.

Liverpool – Tottenham | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.82 @ Betclic

Liverpool – Tottenham | Typ: Mohamed Salah strzeli gola i powyżej 1.5 bramki 2.75 @ Betclic