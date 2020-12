AS Roma – Torino. Typy, kursy (17.12.2020)

W czwartek jedynym spotkaniem w Serie A będzie pojedynek AS Romy z Torino. Oba zespoły radzą sobie kompletnie odmiennie w tym sezonie, jednak na nudę w meczach z ich udziałem narzekać nie możemy. Gospodarze będą liczyć na komplet punktów, który pozwoli im wskoczyć po zakończeniu tej serii gier do ligowego top 4 i przybliżyć się do liderującego Milanu. A może to Torino powalczy i zdobędzie arcyważne punkty w kontekście pozostania w Serie A?

AS Roma – Torino zapowiedź (czwartek, 20:45)

Gospodarze w obecnym sezonie będą chcieli powalczyć o powrót do Ligi Mistrzów. Póki co ich postawa w rozgrywkach ligowych jest co najmniej przyzwoita, a wyrównana czołówka sprawia, że szanse na realizację tego celu są jak najbardziej realne. Do końcówki listopada Roma wyglądała bardzo dobrze, jednak złapała lekką zadyszkę. Ostatnie 5 spotkań we wszystkich to tylko 2 zwycięstwa. Ekipa z Rzymu bez problemów awansowała także do fazy pucharowej Ligi Europy wychodząc z pierwszego miejsca w grupie. Drużyna prowadzona przez Paulo Fonsecę świetnie radzi sobie na własnym obiekcie notując serię 12. kolejnych meczów bez porażki. Ewentualne zwycięstwo dzisiaj pozwoli im przesunąć się w tabeli do top 4 i przybliżyć do prowadzącego Milanu na dystans 4. punktów.

Torino z kolei notuje bardzo kiepskie rezultaty i w ligowej tabeli wyprzedza jak na razie tylko tragicznie grające Crotone lepszym bilansem bramkowym. Strata do pierwszego bezpiecznego miejsca wynosi już 4 punkty i ekipa Byków musi jak najszybciej wziąć się w garść, jeśli chce myśleć o grze w Serie A w przyszłym sezonie. O ile ich postawa ofensywna nie jest zła, tak defensywa prezentuje koszmarny poziom i po 11. kolejkach żadna z drużyn nie straciła tak dużej liczby bramek jak właśnie Torino. Zespół Marco Giampaolo w 4. ostatnich spotkaniach ligowych zdobył aż 7 bramek, jednak przełożyło się to zaledwie na jeden punkt. Sytuacja w tabeli dla drużyny gości robi się coraz bardziej nieciekawa i będą musieli oni powoli zacząć stawiać wszystko na jedną kartę.

AS Roma – Torino kursy bukmacherskie

Kursy na rynki główne na ten mecz w STS rozkładają się następująco:

– zwycięstwo Romy, kurs: 1.42

– remis, kurs: 5.15

– zwycięstwo Torino, kurs: 6.60

AS Roma – Torino nasze typy

Zarówno Roma, jak i Torino należą do najbardziej overowych zespołów w całej stawce, a ich mecze należą do jednych z najciekawszych w Serie A. Ofensywa gości nie jest tak słaba, jak wskazywałaby na to tabela, więc myślimy, że i dziś będą oni mieli swoje szanse na zdobycie bramki. Mimo wszystko to gospodarze są lepiej poukładaną drużyną i to ich zwycięstwo typujemy.

AS Roma – Torino | Typ: Roma wygra + BTTS @2.50 STS

AS Roma – Torino | Typ: Powyżej 3,5 gola @2.00 STS