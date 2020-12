Robert Lewandowski znalazł się w gronie wyróżnionych do Najlepszej Jedenastki FIFA za 2020 rok. Piłkarz Bayernu znalazł się w składzie obok m.in. Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

2020 rok okazał się niezwykle udany dla Roberta Lewandowskiego. 32-latek nie tylko przyczynił się do potrójnej korony Bayernu Monachium, ale także był najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczył. Kapitan reprezentacji Polski został królem strzelców zarówno Ligi Mistrzów i Bundesligi, jak i zakończył Puchar Niemiec z najlepszym wynikiem.

Dzięki temu reprezentant Polski otrzymał nominację do nagrody dla Najlepszego Piłkarza FIFA za 2020 rok. Jego konkurentami do prestiżowego wyróżnienia byli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Cała trójka została wybrana do najlepszej jedenastki roku FIFA. Jest to pierwsze takie wyróżnienie w karierze polskiego napastnika. W składzie znaleźli się również m.in. Alisson (mimo nagrody dla Bramkarza Roku dla Manuela Neuera), Sergio Ramos czy Kevin De Bruyne.

🥁 Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:

📝 @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano

🤩 What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020