Sevilla – Villarreal. Typy, kursy (29.12.2020)

Do końca roku już blisko, ale przed nami jeszcze ostatnia kolejka w Hiszpanii. La Liga nie zwalnia tempa i serwuje nam dziesięć meczów na zakończenie 2020. Pierwszy z nich zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż Sevilla zagra u siebie z Villarrealem. Starcie dwóch czołowych drużyn ligi powinno dać trochę emocji kibicom.

Sevilla – Villarreal zapowiedź (wtorek, 17:00)

Ostatnia kolejka i takie otwarcie? Dla wszystkich kibiców bomba. Tym bardziej, że to będzie sentymentalne starcie. Unai Emery przyjeżdża na stadion, na którym wygrał naprawdę wiele meczów. To było jednak w roli szkoleniowca Sevilli, a dzisiaj jest na ławce Villarreal. Z tą ekipą osiąga niezłe rezultaty, choć często nie wykorzystuje w pełni jej potencjału. Zwłaszcza w meczach z mocnymi rywalami, gdy stawia na bardzo ostrożne granie.

Sevilla jest jednak jeszcze nudniejsza. W liczbach bezwzględnych to właśnie w ich meczach pada najmniej goli w lidze. Zaledwie 25 sztuk w 13 meczach nie daje nawet średniej dwóch na mecz! Oczywiście wielokrotnie zamieniali się w Atletico i pokonywali rywali 1:0, ale o takim graniu, jak za Sampaoliego czy innych trenerów trzeba zapomnieć. Julen Lopetegui woli nieco bardziej stonowany futbol.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Sevilla – Villarreal kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Sevilla. Kurs na gospodarzy wynosi 2,21. Remis jest wyceniany na 3,30, a z kolei triumf gości szacuje się nieco wyżej. Kurs na Villarreal to 3,50.

Sevilla – Villarreal typy

Jedni i drudzy mają sporą siłę z przodu, ale często nie potrafią z niej skorzystać. Zwłaszcza Sevilla, której mecze nie należą do najprzyjemniejszych. Dlatego stawiamy tutaj na bezbramkowy remis do przerwy, ale ostatecznie to gospodarze powinni sięgnąć po komplet punktów.

Sevilla – Villarreal | Typ: Sevilla @ 2,21 @ Betclic

Sevilla – Villarreal | Typ: 0:0 HT @ 2,60 Betclic