Lorient – Monaco. Typy, kursy (06.01.2021)

Jedno z pierwszych spotkań 18. kolejki Ligue1. Do Bretanii na sztuczną murawę przyjeżdża drużyna z Księstwa. Wiele pozycji dzieli Lorient i Monaco w tabeli, ale łączy jedno – dużo goli w ich meczach.

Lorient – Monaco zapowiedź (środa, 19:00)

Monaco ma za sobą trudny grudzień. Porażki z Lille, Marsylią i Lens trochę pogorszyły ich sytuacje w tabeli. Skończyło się lepiej, ale nadal mówimy o zespole, który ma duże apetyty na to by wrócić na szczyty francuskiej piłki, jak to miało miejsce kilka lat temu z Kamilem Glikiem na pokładzie. Jedno się nie zmienia – duża liczba goli w ich meczach. Dzisiaj to 53 sztuki w 17. grach.

Nieco gorsi pod tym względem są zawodnicy Lorient, w których meczach kibice zobaczyli 48 trafień. Kłopot w tym, że 2/3 dotyczyły goli rywali. Bretańczycy obecnie są na miejscu barażowym, ale mają tyle samo punktów, co Dijon i Nimes i nie jest wykluczone miejsce na koniec tabeli nawet po najbliższej kolejce. Forma bardzo słaba, bo w ich bilansie praktycznie same czerwone wyniki. Poza wygraną nad Nimes i ostatnim, niespodziewanym, remisem z Niceą, raczej trudno szukać pozytywów.

Lorient – Monaco kursy bukmacherskie

Kursy w STS prezentują się następująco:

Wygrana Lorient, kurs: 4,25

Remis, kurs: 3,85

Wygrana Monaco, kurs: 1,80

Lorient – Monaco typy

Goli nie powinno zabraknąć, ale ostatecznie wygraną raczej zgarną goście.

Lorient – Monaco | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,72 STS

Lorient – Monaco | Typ: Monaco @ 1,80 STS