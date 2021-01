Skrócone wypożyczenie. Patrick Cutrone wraca do Wolverhampton!

W 2019 roku ekipa Wolverhampton dokonała dość dużego transferu, sprowadzając Patricka Cutrone z Milanu za kwotę ponad 20 milionów euro. Włoski gracz nie do końca mógł odnaleźć się w realiach Premier League, dlatego 23-latek trafił na wypożyczenie do Fiorentiny. W związku z poważną kontuzją Raula Jimeneza, Cutrone wraca do ekipy “Wilków” nieco wcześniej niż planowano.

Zarówno sztab szkoleniowy Wolverhampton, jak i sam Patrick Cutrone zupełnie inaczej wyobrażali sobie przygodę włoskiego gracza w Premier League. 23-latek nie zdołał dobrze wejść do drużyny. Ofensywny gracz w trakcie pierwszej części sezonu 2019/2020 rozegrał 12 spotkań w lidze, spędzając na murawie raptem 290 minut.

Mimo kiepskiego startu, nikt raczej nie spodziewał się, że Patrick Cutrone tak szybko wróci do Serie A. Zaledwie pół roku po transferze, 23-latek trafił na wypożyczenie do Fiorentiny, które miało potrwać do końca sezonu 2020/2021. Już wiadomo, że Cutrone nie dokończy kampanii we włoskiej ekstraklasy.

Skrócone wypożyczenie

Zespół Wolverhampton za pośrednictwem swoich mediów poinformował, iż wypożyczenie Patricka Cutrone zostało skrócone i napastnik wraca do ekipy “Wilków” już w styczniu. Można przypuszczać, że wpływ na tę decyzję miały dwa czynniki. Pierwszy z nich to poważna kontuzja Raula Jimeneza. Meksykański piłkarz doznał niebezpiecznego urazu głowy. Co prawda 29-latek powoli wraca do lekkich treningów, jednakże w przypadku takich kontuzji zawsze istnieje niebezpieczeństwo, które może uniemożliwić grę.

Drugi aspekt to kiepska pozycja Cutrone w Fiorentinie. Włoch w trakcie obecnego sezonu rozegrał zaledwie 185 minut w Serie A, dlatego dalszy pobyt zawodnika w zespole z Florencji nie miał raczej większego sensu.