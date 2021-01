Oficjalnie: Jarosław Jach ponownie zawodnikiem Rakowa Częstochowa!

Pobyt Jarosława Jacha do Eredivisie kończy się porażką. Polski defensor nie grał regularnie, dlatego wypożyczenie 26-latka zostało przerwane. Jach wraca do miejsca, gdzie na przestrzeni ostatnich kilku sezonów spisywał się najlepiej. Środkowy obrońca ponownie będzie reprezentować barwy Rakowa Częstochowa.

Po kilku kampaniach spędzonych w Zagłębiu Lubin, Jarosław Jach został zauważony przez ekipę Crystal Palace. Londyński klub w 2018 roku sprowadził polskiego zawodnika za kwotę około 3 milionów euro. Jach nie zrobił jednak kariery w stolicy Anglii. Z powodu niewystarczającej liczby minut, defensor został wypożyczany do Caykur Rizesporu i Sheriff Tyraspol. W obu tych drużynach 26-latek nie odbudował swojej kariery, dlatego po kilkunastu miesiącach spędzonych za granicą, Jach zawitał do PKO BP Ekstraklasy, spędzając sezon w Rakowie Częstochowa.

Jarosław Jach wraca do Rakowa

W ojczyźnie Jarosław Jach spisywał się całkiem dobrze. Wydawało się, że występ w Rakowie pomogą obrońcy odbudować pozycję. Polak trafił na sezon 2020/2021 do ekipy Fortuna Sittard. To holenderski zespół rywalizujący w Eredivisie. Niestety, poziom najwyższej klasy rozgrywkowej w Holandii był najwidoczniej za wysoki. Jach rozegrał raptem trzy mecze w lidze.

Drugą część kampanii 26-latek spędzi w Rakowie Częstochowa. W sobotę zespół z PKO BP Ekstraklasy poinformował o ponownym wypożyczeniu zawodnika z Crystal Palace. Na temat powrotu do polskiej ekipy wypowiedział się sam zawodnik – Jestem podekscytowany powrotem do Rakowa i wiążę z nim spore nadzieje. Cieszę się, że tak szybko osiągnęliśmy porozumienie. To tylko pokazuje, że obie strony były zadowolone z tego, jak poprzednio przebiegała nasza współpraca. Wracam do drużyny, która pod każdym aspektem jest inna. Liczę, że nie straciłem zbyt wiele. Jedno jest pewne – aklimatyzacja przebiegnie błyskawicznie i wierzę, że będę kluczową postacią dla drużyny w drugiej części sezonu. To wyjątkowy rok dla Rakowa. Liczę, że poza obchodami stulecia czeka nas także historyczne miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jestem dumny, że będę mógł być częścią tej drużyny.