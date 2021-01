Granada – Osasuna. Typy, kursy (12.01.2021)

W ramach zaległej 4. kolejki LaLiga piłkarze Granady zmierzą się u siebie z zawodnikami Osasuny. Obie ekipy w ostatniej serii gier rywalizowały z potęgami hiszpańskiej piłki. Zdecydowanie lepiej swój mecz może wspominać Osasuna.

Granada – Osasuna zapowiedź (wtorek, 19:00)

W ramach 18. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy Granada rozegrała mecz na własnym obiekcie z Barceloną. “Duma Katalonii” nie miała żadnych problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala, wygrywając spotkanie 4:0. Mimo rozczarowującego rezultatu, sympatycy Granady cały czas mogą być zadowoleni z postawy swoich ulubieńców w trakcie obecnej kampanii.

Piłkarze Granady zajmują aktualnie siódme miejsce w tabeli. Strata do miejsca gwarantującego europejskie puchary jest już jednak dość spora, gdyż wynosi sześć punktów. Trudno spodziewać się, by Granada nagle zaczęła odrabiać stratę do lepszych ekip. Zespół zanotował trzy porażki w czterech ostatnich kolejkach.

Choć zdecydowanie niżej w tabeli jest aktualnie Osasuna, to ekipa z Pampeluny wbrew pozorom może być zadowolona z ostatnich kolejek. Zespół nie przegrał w lidze od czterech spotkań, remisując m.in. z Realem Madryt czy Realem Sociedad. Problem w tym, że Osasuna w tych meczach nie zanotowała zwycięstwa. Same remisy nie pozwolą drużynie cieszyć się z utrzymania. Aktualnie Osasuna zajmuje dziewiętnastą pozycję w lidze ze stratą trzech punktów do bezpiecznej lokaty.

Granada – Osasuna kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Granada. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.35. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.05. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.5.

Granada – Osasuna typy

Ostatnie wyniki obu drużyn sugerują, iż Osasuna ma szansę wywieźć chociażby jeden punkt z Granady. Warto jednak pamiętać, że różnica między zespołami jest dość spora. Choć piłkarze Granady złapali pewną zadyszkę, to z pewnością spróbują powiększyć swój dorobek.

Granada – Osasuna | Typ: Granada lub remis i powyżej 1.5 bramki w meczu 1.86 @ LV BET

Granada – Osasuna | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.95 @ LV BET