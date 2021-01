Fiorentina – Inter. Typy, kursy (13.01.2021)

Jeśli pracujecie do 15, musicie się spieszyć, gdyż Włosi bardzo wcześnie rozpoczynają środowe granie w pucharze. Fiorentina podejmuje Inter na Artemio Franchi i nie będzie faworytem. Pewnie jednak w polskich domach będzie miała wielu kibiców, za sprawą Bartka Drągowskiego.

Fiorentina – Inter zapowiedź (środa, 15:00)

W ostatnich tygodniach defensywa mediolańczyków nie spisuje się najlepiej. Trzy spotkania w 2021 roku i aż 6 straconych goli. O ile dwie sztuki z Romą nie muszą tak martwić, o tyle podobne straty, gdy rywalami było Crotone czy Sampdoria już jak najbardziej. Inna sprawa, że ofensywa funkcjonuje dobrze, więc plusem jest to, że dobrze się ogląda spotkania Interu. Krajowy puchar często schodzi na dalszy plan, ale drużyna Antonio Conte sama pozbawiła się szans na grę na trzech frontach zanim to nastąpiło. Teraz dołączają do Coppa Italia, a w międzyczasie odpali z Ligi Mistrzów, więc mogą się skupić na walce o dwa trofea.

Fiorentina nie jest zbytnio bramkostrzelna trzeba przyznać. 18 goli w lidze to wynik lepszy jedynie od dwóch ostatnich Parmy i Crotone. Znacznie lepiej to wygląda pod własną bramką, ale nie za sprawą super szczelnej defensywy, ale głównie Bartłomieja Drągowskiego. “Drago” jak mówią o nim kibice, jest mężem opatrznościowym Fiory i niewykluczone, że dzisiejszy mecz może potraktować jako kolejną okazje do zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy w przyszłości. W końcu coraz głośniej się narzeka na Samira Handanovicia, a młody – jak na bramkarza – Drągowski chyba byłby w stanie już wejść w buty tak wielkiego klubu.

Fiorentina – Inter kursy bukmacherskie

Kursy w TOTALbet na ten mecz prezentują się następująco:

Fiorentina wygra, kurs: 4,20

Remis, kurs: 3,95

Inter wygra, kurs: 1,70

Fiorentina – Inter typy

Inter jest faworytem i powinien znaleźć się w 1/4 finału, ale jednak trochę się pomęczy. Straci gola, ale strzeli więcej i w ten sposób byśmy to widzieli.

Fiorentina – Inter | Typ: Inter powyżej 1,5 bramki @ 1,65 TOTALbet

Fiorentina – Inter | Typ: Obie strzelą @ 1,65 TOTALbet