Manchester City – Brighton. Typy, kursy (13.01.2021)

Osiemnasta kolejka Premier League wciąż się rozkręca. Po wczorajszych interesujących spotkaniach przyszedł czas na kolejne mecze, które powinno być bardzo interesujące dla fanów na całym świecie. Manchester City podejmie na własnym obiekcie ekipę Brighton. Bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na gospodarzy, którzy w ostatnim czasie wygrywają każdy mecz. Goście mają za to ogromny problem ze zdobywaniem punktów i można już powoli stwierdzić, że gracze Brighton będą walczyć do samego końca sezonu o utrzymanie w Premier League, które na ten moment nie jest pewne.

Manchester City – Brighton zapowiedź (środa, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia w ostatnim czasie grają na naprawdę bardzo wysokim poziomie. W tym momencie Obywatele są w finale Pucharu Ligi Angielskiej, a kilka dni temu zawodnicy Manchesteru City pokonali Birmingham i awansowali do kolejnej rundy Pucharu Anglii. W Premier League strata do liderów przed startem osiemnastej kolejki była czteropunktowa. Warto jednak wspomnieć, że Liverpool rozegrał aż o dwa spotkania więcej do Manchesteru City, a ich rywale z tego samego miasta zagrali jeden mecz więcej. Dzisiejsze starcie nie powinno być zbyt trudne dla graczy Manchesteru City i nie powinniśmy być świadkami wyrównanego meczu.

Goście dzisiejszego meczu na pewno liczyli na zdecydowanie lepszy sezon. Tymczasem Mewy będą musiały walczyć o utrzymanie, bo od dłuższego czasu zawodnicy Brighton nie są w stanie zdobyć trzech punktów w meczu Premier League. Dzisiaj na pewno o to przełamanie nie będzie łatwo i fani mogą spodziewać się dominacji gospodarzy i bardzo wysokiego wyniku na korzyść Manchesteru City. Mimo wszystko goście nie mają absolutnie nic do stracenia, każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie zaskoczeniem. Presja znajduje się na podopiecznych Pepa Guardioli i zobaczymy jak gracze z Manchesteru sobie z nią poradzą.

Manchester City – Brighton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.18. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester City – Brighton, to STS ma na to zdarzenie kurs 7.25. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 15.50.

Manchester City – Brighton nasze typy

Gospodarze dzisiejszego starcia grają w ostatnim czasie na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Tego samego nie można powiedzieć o ekipie, która przyjedzie dzisiaj na Etihad powalczyć o chociażby jeden punkt. Nie bez powodu bukmacherzy nie dają większych szans Brighton. Gospodarze dzisiejszego starcia nie powinni mieć większych problemów ze zwycięstwem w tym meczu. Powinno być to bardzo jednostronne starcia i każdy inny wynik niż pewna wygrana Manchesteru City będzie zaskoczeniem. Goście dzisiejszego starcia na pewno będą próbowali od czasu do czasu postraszyć swoich rywali, ale to nie powinno wystarczyć do chociażby remisu.

Manchester City – Brighton | Typ: De Bruyne strzeli gola @2.10 STS

Manchester City – Brighton | Typ: Manchester City wygra i poniżej 3,5 gola @2.05 STS