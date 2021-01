Sassuolo – SPAL. Typy, kursy (14.01.2021)

Czwartkowe granie w Pucharze Włoch rozpoczynamy od meczu czołówki Serie A z czołówką Serie B. Nie musi to jednak być mecz do jednej bramki, jak pokazało wczorajsze starcie Napoli z Empoli. Czy w przypadku Sassuolo – SPAL będzie podobnie? To się okaże tuż po 19.

Sassuolo – SPAL zapowiedź (czwartek, 17:30)

Sassuolo to ekipa nieprzypadkowo nazywana “małą Atalantą”. Wszystko za sprawą rozmiarów klubu, a także sposobu budowy kadry i tego jak grają. Roberto De Zerbi latem skończy 42 lata i być może któryś z większych klubów będzie miał chrapkę na tego trenera, który zrobił z Sassuolo jeden z najprzyjemniejszych zespołów do oglądania. W ostatnich tygodniach ich mecze to prawdziwe bombardowanie bramek. 1:3 z Juve może nie jest sukcesem, choć mocno postawili się Starej Damie, gdy grali w osłabieniu całą drugą połowę. Chwilę wcześniej polegli także z Atalantą 1:5 czy Milanem 1:2. W międzyczasie jednak ogrywali dwie genueńskie drużyny. Sampę 3:2 na Marassi, a Genoe u siebie 2:1.

SPAL to spadkowicz z Serie A. Jeszcze przed chwilą grali tam przecież Bartosz Salamon, Thiago Cionek czy Arkadiusz Reca. Z tego zaciągu nikogo nie ma, a nawet młodziutki Jakub Iskra nie dostaje szans do gry na niższym poziomie. Mimo że w końcówce sezonu Serie A dwukrotnie oglądaliśmy 18-latka w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie ekipa z Ferrary zajmuje piąte miejsce na zapleczu elity. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie tygodnie wcale nie są takie dobre w ich wykonaniu. Od połowy grudnia – 12.12 – rozegrali siedem meczów i tylko dwukrotnie wygrali, tyle samo remisując i trzy razy przegrywając. W ten sposób ich passa ośmiu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach solidnie została wyhamowana, a jej efekty widać także w tabeli.

Sassuolo – SPAL kursy bukmacherskie

Kursy w TOTALbet na ten mecz prezentują się następująco:

Sassuolo wygra, kurs: 1,62

Remis, kurs: 4,00

SPAL wygra, kurs: 4,70

Sassuolo – SPAL typy

Faworytem oczywiście Sassuolo, ale to nie oznacza, że będą mieli lekko. Drużyna De Zerbiego słynie z meczów, w których pada mnóstwo goli. Tym samym trzeba iść sprawdzonym sposobem przy okazji ich spotkań. Kto chce gra bezpiecznie, kto chce może ryzykować.

Sassuolo – SPAL | Typ: Obie strzelą @ 1,62 TOTALbet

Sassuolo – SPAL | Typ: Powyżej 3,5 bramki @ 2,50 TOTALbet