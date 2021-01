Atalanta – Cagliari. Typy, kursy (14.01.2021)

Ostatni mecz 1/8 finału w tym tygodniu to spotkanie drużyn o sporych aspiracjach. O ile Atalanta je realizuje od dłuższego czasu, o tyle Cagliari, mimo wielu ciekawych nazwisk, popadło w ogromny marazm. Nie wróży to najlepiej przed wizytą w Bergamo, gdzie Atalanta połyka kolejnych rywali.

Atalanta – Cagliari zapowiedź (czwartek, 21:15)

Atalanta chyba powróciła na właściwe tory. Od meczu z Ajaxem w Lidze Mistrzów idą jak burza. W zasadzie jedyne potknięcie to remis z Bologną, gdy mieli mecz już wygrany. Ale przecież na przełomie 2020 i 2021 rozbili Romę czy Sassuolo – 4:1 i 5:1. Po chwili pospacerowali z Parmą, a wystarczyło do wygranej 3:0, by w weekend rozbić Benevento 4:1. Do formy z początku ubiegłego roku doszedł Josip Ilicić, a kolumbijscy napastnicy wymieniają się na boisku i strzelają gola za golem. Dzisiaj Gian Piero Gasperini przewiduje kilka zmian w składzie, ale to nie znaczy, że będzie słaba ekipa. W jedenastce mają się znaleźć Malinowski, Mirańczuk, Maehle, Sportiello. Słowem ci, którzy dostawali ostatnio mniej minut.

Na Sardynii coraz gorsze nastroje. Początek sezonu nie zwiastował tego, co się dzieje powrotu po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Wygrana Cagliari z Hellas Verona w pucharze to był jedyny pozytywny aspekt końcówki roku. W lidze zaś notują passę 10 meczów bez wygranej, w tym cztery ostatnie spotkania to porażki! Ostatnio z Fiorentiną zawiódł nawet Joao Pedro, który przegrał pojedynek z 11. metrów z Bartłomiejem Drągowskim. Drużyna Sebastiana Walukiewicza pogrążone w chaosie, mimo że potrafiła strzelać gole z Interem, Napoli czy nawet dwa z Romą.

Atalanta – Cagliari kursy bukmacherskie

W TOTALbet kursy na ten mecz prezentują się następująco:

Atalanta wygra, kurs: 1,25

Remis, kurs: 6,00

Cagliari wygra, kurs: 8,80

Atalanta – Cagliari typy

Mecze Atalanty to od dawna wielka przyjemność. Mnóstwo goli, widowiskowa gra, czyli to, co kibice kochają. Cagliari w ostatnich tygodniach pozwala dziurawić swoją defensywę bardzo często. Tym razem będzie pewnie podobnie.

Atalanta – Cagliari | Typ: Obie strzelą @ 1,62 TOTALbet

Atalanta – Cagliari | Typ: Obie połowy powyżej 1,5 bramki @ 2,70 TOTALbet