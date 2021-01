Manchester United – Sheffield United. Typy, kursy (27.01.2021)

Manchester United w najbliższym spotkaniu Premier League podejmie Sheffield United. Czy “Czerwone Diabły” wygrają i wrócą na fotel lidera?

Manchester United – Sheffield United zapowiedź

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera przed 20. kolejką znajdowali się na fotelu lidera. Dzięki zwycięstwu z West Bromem, we wtorek przeskoczył ich jednak Manchester City. Tym samym “Czerwone Diabły” znajdują się na drugim miejscu, gromadząc 40 punktów, tracąc jeden punkt do lokalnego rywala. Zespół nie przegrał już meczu ligowego od 1 listopada, gdy uległ na Old Trafford Arsenalowi 0:1.

Tymczasem zespół Chrisa Wildera wciąż okupuje ostatnią lokatę Premier League, z pięcioma punktami na koncie. Drużyna wygrała pierwszy mecz w sezonie dopiero 12 stycznia, pokonując u siebie 1:0 Newcastle. Ostatnio piłkarze z Sheffield ulegli jednak Tottenhamowi 1:3 na własnym stadionie.

W poprzednim starciu lepsi okazali się piłkarze z Manchesteru, aczkolwiek o zwycięstwo musieli powalczyć, gdyż to ich rywale zdobyli pierwsi gola na początku meczu. Dwa gole Marcusa Rashforda i jeden Anthony’ego Martiala odmieniły ostatecznie odmieniły losy meczu. Czy tym razem trzy punkty przyjdą łatwiej “Czerwonym Diabłom”?

Manchester United – Sheffield United kursy

Bukmacherzy są zdecydowani – ten mecz powinien zakończyć się triumfem gospodarzy. Kurs na triumf “Czerwonych Diabłów” wynosi 1.27, a ich rywali aż 10.50. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 5.95.

Manchester United – Sheffield United typy

Gospodarze raczej nie grają efektownie, szczególnie na własnym stadionie. Przeciwko ostatniemu zespołowi Premier League powinni się jednak postarać o to, by w obu połowach skierować piłkę do bramki. Może znowu katem piłkarzy z Sheffield okaże się Marcus Rashford?

Man Utd – Sheffield Utd | Typ: Man Utd strzeli w obu połowach @1.90 STS

Man Utd – Sheffield Utd | Typ: Marcus Rashford strzeli @2.25 STS