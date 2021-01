Chelsea – Burnley. Typy, kursy (31.01.2021)

Pierwszym niedzielnym meczem Premier League będzie pojedynek Chelsea z Burnley. Dla The Blues będzie to drugie spotkanie pod wodzą Thomasa Tuchela. Czy londyńczycy przełamią złą passę i odniosą pierwsze od trzech kolejek zwycięstwo ligowe?

Chelsea – Burnley zapowiedź (niedziela, 13:00)

Rządy Franka Lamparda na Stamford Bridge dobiegły końca i rozpoczęła się era Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec ma już za sobą debiut w roli menedżera Chelsea w zremisowanym bezbramkowo pojedynku z Wolverhampton. W grze The Blues można było zauważyć wiele zmian, mimo że Tuchel miał za sobą wyłącznie jedną sesję treningową z zespołem. Zmiana systemu gry na trójkę środkowych obrońców oraz wahadłowych pozwoliła Chelsea na bardzo długie utrzymywanie się przy piłce, co jest cechą drużyn prowadzonych przez Tuchela. Z tworzeniem sytuacji było już nieco gorzej i podobnego przebiegu starcia możemy spodziewać się dziś.

Burnley w końcu znalazło się na właściwych torach i od dłuższego czasu notuje dobre rezultaty. Regularnie zdobywane punkty pozwoliły im na oddalenie się od strefy spadkowej na osiem punktów, co jest przyzwoitym rezultatem jak na półmetek sezonu. Ostatnie trzy spotkania we wszystkich rozgrywkach to trzy zwycięstwa The Clarets – ligowe z Liverpoolem oraz Aston Villą, a także pucharowe z Fulham. Zwłaszcza komplet punktów z mistrzem Anglii zdobyty na Anfield wygląda imponująco, gdyż było to przerwanie niemal czteroletniej serii Liverpoolu bez porażki w ligowym meczu domowym.

Chelsea – Burnley kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.35

– remis, kurs: 5.10

– zwycięstwo Burnley, kurs: 9.69

Chelsea – Burnley nasze typy

Spodziewamy się dominacji Chelsea pod względem posiadania piłki i ultradefensywnej taktyki ze strony Seana Dyche’a. Podobnie było z Wolverhampton, gdzie okazji na trafienia nie było zbyt dużo. Dzisiaj przewidujemy kolejny bramkowy under.

Chelsea – Burnley | Typ: Poniżej 2,5 gola @2.08 STS

Chelsea – Burnley | Typ: BTTS nie @1.72 STS