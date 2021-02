Liverpool – Manchester City. Typy, kursy (07.02.2021)

23. kolejka w Anglii będzie stała pod znakiem niedzielnego hitu czyli pojedynku mistrza z wicemistrzem z poprzedniego sezonu. W bieżącej kampanii lepiej radzi sobie póki co ekipa Manchesteru City, podczas gdy Liverpool złapał sporą zadyszkę. Czy The Reds będą w stanie zgarnąć komplet punktów i przedłużyć swoje nadzieje na obronę tytułu?

Liverpool – Manchester City zapowiedź (niedziela, 17:30)

Po bardzo udanym dla Liverpoolu okresie i prowadzeniu w ligowej tabeli przyszła dla nich seria kolejnych słabych występów. Liczne potknięcia sprawiły, że The Reds zamiast realnie myśleć o obronie mistrzowskiego tytułu zaczęli nerwowo oglądać się za siebie, gdyż chrapkę na zastąpienie ich w czołowej czwórce ma kilka ekip. Złe demony zdawałoby się, że zostały odpędzone dzięki dwóm bardzo ważnym zwycięstwom z Tottenhamem oraz West Hamem. Nic bardziej mylnego, Liverpool sensacyjnie przegrał po raz kolejny na własnym stadionie z Brighton i w niedzielę będzie szukał pierwszych od trzech spotkań punktów na Anfield.

Manchester City natomiast nie ogląda się za siebie i po kiepskim początku sezonu regularnie zwycięża. Obecna seria kolejnych zwycięstw The Citizens wynosi już 13, co pokazuje, z jaką dominacją mamy do czynienia. Zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu może okazać się dla ekipy Pepa Guardioli kluczowe, gdyż nie tylko pozwoli im na przedłużenie kapitalnej passy, ale także wyśle wyraźny sygnał rywalom. Obywatele być może nie strzelają zbyt wielu bramek jak na ich możliwości ofensywne, ale są niezwykle skuteczni w grze defensywnej, co może być kluczem do sukcesu przeciwko Liverpoolowi.

Liverpool – Manchester City kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Liverpoolu, kurs: 3.50

– remis, kurs: 3.75

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 2.05

Liverpool – Manchester City nasze typy

Kursy na ten mecz ewidentnie wskazują na Manchester City. I trudno się temu dziwić – Obywatele są w kapitalnej formie, czego nie można powiedzieć o piłkarzach Liverpoolu. Dodatkowo, w szeregach gospodarzy nadal brakuje środkowych obrońców, co oznacza, że szansę debiutu może otrzymać sprowadzony przed kilkoma dniami Kabak. Takie eksperymenty mogą podziałać tylko jak woda na młyn na gości, którzy są bezwzględni dla swoich rywali.

Liverpool – Manchester City | Typ: Manchester City wygra @2.05 Totolotek

Liverpool – Manchester City | Typ: Poniżej 2,5 gola @2.08 Totolotek

