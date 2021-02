RB Lipsk – Liverpool. Typy, kursy (16.02.2021)

Po kilku miesiącach przerwy do gry wraca Liga Mistrzów. Na sam start fani będą świadkami naprawdę bardzo ciekawych spotkań, a jednym z nich będzie starcie RB Lipska z Liverpoolem. Jeszcze jakiś czas temu mogło wydawać się, że ekipa z Niemiec nie da rady pokonać swoich rywali z Anglii, ale Liverpool gra ostatnio bardzo przeciętnie i na pewno może dojść do niespodzianek. Bukmacherzy jednak wciąż spodziewają się wygranej Liverpoolu w meczu, który zostanie rozegrany w Budapeszcie. Ekipa RB Lipska wygrywa ostatnio seryjnie w lidze i na pewno zawodnicy niemieckiej drużyny chcą przenieść formę z Bundesligi do Ligi Mistrzów.

RB Lipsk – Liverpool zapowiedź (wtorek, 21:00)

“Gospodarze” dzisiejszego spotkania na pewno mogą żałować, że nie zagrają tego meczu na swoim obiekcie w Lipsku. Zasada goli wyjazdowych nie została zniesiona, więc gole Liverpoolu zdobyte na stadionie w Budapeszcie będą miały takie samo znaczenie jak bramki RB Lipska strzelone na Anfield. Mimo wszystko niemiecka ekipa nie może się załamywać i musi spróbować powalczyć z bardzo mocnym zespołem, który jednak ostatnio jest w lekkim kryzysie. Gracze z Lipska wygrali swoje trzy ostatnie ligowe mecze, więc na pewno jest to dobry moment na mecz z Liverpoolem.

Mistrzowie Anglii bardzo dobrze weszli w ten sezon, ale w ostatnim czasie wszystko zaczęło wyglądać zdecydowanie gorzej. Liverpool przegrywa mecz za meczem i tak naprawdę nie ma znaczenia czy gracze angielskiej ekipy grają na wyjeździe czy na własnym obiekcie. Jurgen Klopp musi jak najszybciej znaleźć jakiś sposób na ten dołek formy, bo sytuacja Liverpoolu w lidze nie wygląda najlepiej. Mistrzowie Anglii będą zapewne walczyć do samego końca sezonu o czołową czwórkę, która pozwoli im zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

RB Lipsk – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.27. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu RB Lipsk – Liverpool, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.70. Zwycięstwo drużyny z Niemiec wyceniane jest po kursie 3.10.

RB Lipsk – Liverpool nasze typy

Obie drużyny znajdują się w ostatnim czasie w zupełnie innej dyspozycji. Gracze Lipska wygrali swoje trzy poprzednie ligowe mecze i na pewno można mówić o tym, że ekipa z Niemiec znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. tego samego nie można powiedzieć o graczach Liverpoolu, którzy w swoich trzech ostatnich meczach w lidze nie byli w stanie zdobyć żadnego punktu. W dzisiejszym starciu Anglicy mają o tyle szczęście, że nie muszą grać na stadionie w Lipsku, ale na neutralnym terenie. Mimo wszystko brak formy i problemy kadrowe w drużynie Liverpoolu są widoczne i można spodziewać się dzisiaj dobrego wyniku ze strony RB Lipska.

RB Lipsk – Liverpool | Typ: remis – zwrot: RB Lipsk @2.22 BETFAN

RB Lipsk – Liverpool | Typ: powyżej 2,75 goli @1.77 BETFAN