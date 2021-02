Arsenal – Manchester City. Typy, kursy (21.02.2021)

W niedzielę zobaczyć będziemy mogli kolejne cztery mecze tej serii gier w Premier League, ale największą uwagę kibiców przykuwa pojedynek na Emirates Stadium, gdzie Arsenal podejmie Manchester City. Wskazanie faworyta tej potyczki nie wydaje się trudne, gdyż Obywatele są w kapitalnej dyspozycji i wygrywają mecz za mecze. Czy niedzielne starcie okaże się dla nich szczęśliwe?

Arsenal – Manchester City zapowiedź (niedziela, 17:30)

Arsenal ma za sobą kilka cięższych tygodni przez co – zamiast doskoczyć do czołówki i walczyć o europejskie puchary – ustabilizował swoją sytuację w środku tabeli. Kanonierzy odpadli z Pucharu Anglii, a później w kolejnych pięciu meczach Premier League wygrywali tylko dwukrotnie, ponosząc porażki z Wolverhampton i Aston Villą oraz dzieląc się punktami z Manchesterem United. Ostatnia kolejka to co prawda zwycięstwo z Leeds aż 4:2, ale z samego przebiegu meczu można było zauważyć, że obie drużyny prezentowały zbliżony do siebie poziom. The Gunners mają za sobą także pierwszy mecz fazy pucharowej Ligi Europy, który zakończyli dość dobrym dla siebie rezultatem, bowiem wyjazdowym remisem bramkowym 1:1.

Manchester City z kolei notuje fenomenalne rezultaty i kontynuuje swoją serię 17. kolejnych zwycięstw z rzędu. Gra Obywateli wygląda świetnie, a zwycięstwa przychodzą im kompletnie bezproblemowo. Ze składu wypadł co prawda będący w kapitalnej dyspozycji Guendogan, ale za to powrót po kontuzji zaliczył Kevin De Bruyne, którego możemy spodziewać się dzisiaj na boisku. The Citizens mają patent na Arsenal, gdyż w ostatnich dziesięciu starciach bezpośrednich aż dziewięciokrotnie wygrywali. W tym sezonie obie ekipy stawały naprzeciw siebie już dwukrotnie i dwukrotnie lepszy był Manchester City, który wygrał ligową potyczkę 1:0, a mecz w EFL Cup aż 4:1.

Arsenal – Manchester City kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 6.16

– remis, kurs: 4.55

– zwycięstwo Man City, kurs: 1.52

Arsenal – Manchester City nasze typy

Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne argumenty przemawiające za Arsenalem. Kanonierzy są oczywiście w słabszej formie od swoich rywali, a także mają przykre wspomnienia związane z meczami bezpośrednimi. Mimo wszystko spodziewamy się nawiązania walki przez londyńczyków i bramki z obu stron.

Arsenal – Manchester City | Typ: BTTS @1.86 BETFAN

Arsenal – Manchester City | Typ: KDB strzeli gola @2.50 BETFAN