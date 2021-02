Manchester City – West Ham. Typy, kursy (27.02.2021)

Pierwszym spotkaniem 26. kolejki Premier League będzie starcie Manchesteru City z West Hamem. Obie drużyny grają bardzo dobrze w tym sezonie, więc fani w Anglii mogą spodziewać się ciekawego starcia, które powinno stać na wysokim poziomie jak na standardy angielskiej piłki. Bukmacherzy jednak nie mają większych wątpliwości i stawiają na gospodarzy, którzy w ostatnim czasie wydają się być nietykalni. Goście jednak zaskakują od samego początku sezonu i nie można wykluczać kolejnego udanego spotkania ze strony zawodników West Hamu, którzy ostatnio pokonali na własnym obiekcie Tottenham. Każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie niespodzianką, ale na pewno szykuje się ciekawe starcie na Etihad Stadium.

Manchester City – West Ham zapowiedź (sobota, 13:30)

Gospodarze dzisiejszego starcia mogą być bardzo zadowoleni ze swoich wyników w tym sezonie Premier League. Manchester City wygrywa mecz za meczem na krajowym podwórku i na pewno dzisiejsi przeciwnicy tej drużyny mogą obawiać się, że będą kolejną ofiarą wicemistrzów Anglii. Mimo wszystko gospodarze grali w środku tygodnia w Lidze Mistrzów, więc gracze Manchesteru City nie będą tak dobrze przygotowani do tego meczu jak zawodnicy West Hamu. Dzisiaj przekonamy się czy goście będą w stanie to wykorzystać.

Kibice popularnych Młotów na pewno nie spodziewali się na pewno, że ich ulubieńcy będą w stanie grać na tak wysokim poziomie w tym sezonie Premier League. Oczywiście West Ham zawsze walczy o pierwszą dziesiątkę Premier League, ale w tym momencie ta ekipa jest w czołowej czwórce i na pewno zawodnicy tej drużyny liczą na to, że uda im się zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów lub chociażby Lidze Europy. Do tego trzeba będzie jednak dobrej formy do samego końca sezonu, a dzisiaj przekonamy się jak West Ham będzie wyglądał w spotkaniu z czołową ekipą Premier League.

Manchester City – West Ham kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.24. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester City – West Ham, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 6.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 11.00.

Manchester City – West Ham nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę gospodarzy, bo Manchester City w ostatnim czasie jest nie do pokonania i na pewno Obywatele powinni pokonać dzisiaj swoich rywali. Mimo wszystko West Ham podchodził do tej serii spotkań z czwartej pozycji w ligowej tabeli i z dwoma zwycięstwami z rzędu. Choć Młoty nie zawsze grają bardzo dobrze to ostatnie mecze tej ekipy były dla graczy West Hamu bardzo udane i być może będą oni w stanie postraszyć dzisiaj wicemistrzów Anglii. Kursy na zakłady związane z dobrym spotkaniem gości są naprawdę spore i warto spróbować zagrać handicap z bramkami dodanymi dla Młotów.

Manchester City – West Ham | Typ: handicap: West Ham +2 @2.06 BETFAN

Manchester City – West Ham | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.03 BETFAN