Cracovia – Zagłębie Lubin. Typy, kursy (28.02.2021)

Cracovia niebezpiecznie zbliżyła się w lutym do strefy spadkowej. Doskonałą okazją do ucieczki z tej niebezpiecznej strefy będzie starcie z Zagłębiem Lubin.

Cracovia – Zagłębie Lubin zapowiedź

„Pasy” w 2021 roku nie wygrały jeszcze ani razu (trzy porażki, dwa remisy). Jedynie w Pucharze Polski piłkarzom Michała Probierza udało się zwyciężyć (triumf nad Wartą Poznań w 1/8 finału).

Rywale krakowian także, póki co, nie mają powodów do radości. Zagłębie od stycznia w czterech meczach zdobyło tylko punkt. Tak słabo u progu wiosny ostatni raz „Miedziowi” prezentowali się w…1987 roku. W przeciwieństwie do swoich niedzielnych przeciwników, nie potrafili również wygrać w Pucharze Polski, z którego sensacyjnie wyeliminowała ich II-ligowa Chojniczanka Chojnice.

Jesienią na Dialog-Arenie padł remis 1:1.

Cracovia – Zagłębie Lubin kursy

Mimo wszystko, bukmacherzy zdecydowanie wyżej ocenią szanse na trzy punkty Cracovii (2.18). Kurs na Zagłębie to 3.42, zaś remis wyceniany jest na 3.35.

Cracovia – Zagłębie Lubin nasze typy

I właśnie remisem pachnie nam najbardziej przy ul. Kałuży. „Pasy” ostatni raz u siebie zwyciężyły 7 listopada z Jagiellonią Białystok. Później, nie potrafiły zwyciężyć w kolejnych pięciu grach.

Z kolei Zagłębie, z ostatnich pięciu delegacji wracało bez trzech „oczek” (ostatnia wiktoria w Krakowie z Wisłą 28 listopada). Nie zwiastuje to zatem wielkiego widowiska.

Cracovia – Zagłębie Lubin | Typ: remis @3,35 Totolotek

Cracovia – Zagłębie Lubin | Typ: poniżej 2,5 goli @1,68 Totolotek