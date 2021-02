Chelsea – Manchester United. Typy, kursy (28.02.2021)

Hitem 26. kolejki Premier League będzie starcie Chelsea z Manchesterem United. Obie drużyny walczą w tym sezonie o czołową czwórkę i na pewno dzisiejszy mecz jest bardzo ważny dla każdej z tych ekip. Bukmacherzy jednak nie mają większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na gospodarzy, którzy po pokonaniu Atletico Madryt mają nadzieję na kolejne bardzo ważne zwycięstwo. Goście jednak również wykonali swoje zadanie w rozgrywkach europejskich i wyeliminowali Real Sociedad z Ligi Europy. Zawodnicy Manchesteru United mieli jednak dwa dni mniej na przygotowanie się do dzisiejszego starcia i zobaczymy w jakiej formie fizycznej będą goście, którzy jednak grali ostatnio nie w pierwszym garniturze.

Chelsea – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Kibice Chelsea mogą być wreszcie zadowoleni z wyników swojej drużyny w tym sezonie. Choć w poprzedni weekend Londyńczycy nie pokonali na wyjeździe Southampton to w środku tygodnia udało się graczom Chelsea wygrać z Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz z hiszpańską ekipą rozpoczął maraton trudnych spotkań ekipy Thomasa Tuchela. Niemiecki trener w jeden miesiąc wyciągnął Chelsea ze środka tabeli w okolice czołowej czwórki Premier League i na pewno Londyńczycy są gotowi na te trudniejsze wyzwania. Dzisiejsze starcie nie będzie dla gospodarzy łatwe, ale na pewno mają oni szansę na wygranie tego spotkania.

Goście dzisiejszego spotkania po zakwalifikowaniu się do 1/8 finału Ligi Europy mogą teraz skupić się na starciu z Chelsea, które na pewno będzie dla graczy Manchesteru United bardzo ważne. Goście mieli mniej czasu na odpoczynek po spotkaniu w europejskich pucharach, ale Ole Gunnar Solskjær nie wystawił do boju w Lidze Europy swoich wszystkich podstawowych graczy i na pewno niektórzy zawodnicy będą bardzo dobrze przygotowani do dzisiejszego starcia z Chelsea.

Chelsea – Manchester United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Chelsea. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.23. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chelsea – Manchester United, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.30.

Chelsea – Manchester United nasze typy

Obie ekipy które dzisiaj będą miedzy sobą rywalizować znajdują się wysoko w ligowej tabeli i dodatkowo te drużyny grają w ostatnim czasie całkiem solidnie i nie przegrywają. Na większej fali wydają się być jednak gospodarze, którzy po ostatnim zwycięstwie nad Atletico Madryt mają nadzieję na wygranie kolejnego ważnego spotkania. Thomas Tuchel odmienił grę Chelsea i na pewno nie można wykluczać wygranej gospodarzy w dzisiejszym starciu. Goście w czwartek grali w Lidze Europy i choć trener Manchesteru United nie postawił na wszystkich swoich podstawowych graczy to na pewno zawodnicy Chelsea są bardziej wypoczęci przed tym spotkaniem i mogą od samego początku meczu ruszyć do ataku.

Chelsea – Manchester United | Typ: Chelsea @2.23 BETFAN

Chelsea – Manchester United | Typ: 1. połowa powyżej 1,5 goli @2.70 BETFAN