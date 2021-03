Schalke – Mainz. Typy, kursy (05.03.2021)

Starcie Schalke z Mainz rozpocznie 24. kolejkę Bundesligi. Będzie to pojedynek drużyn znajdujących się na samym dnie tabeli i o ile gospodarze są już raczej pogodzeni z degradacją, tak dla gości dzisiejszy mecz może być kluczowy w kontekście utrzymania.

Schalke – Mainz zapowiedź (piątek, 20:30)

Dla gospodarzy sezon 2020/2021 jest w dalszym ciągu pasmem nieustannych rozczarowań, a już niebawem drużyna najprawdopodobniej znajdzie się w 2. Bundeslidze. Po 23. kolejkach bieżących rozgrywek zgromadzili oni na swoim koncie zaledwie dziewięć punktów wygrywając tylko jedno spotkanie. Ostatnie dwie kolejki zakończyły się klęską piłkarzy Schalke i były to porażki 0:4 z Borussią Dortmund oraz 1:5 z VfB Stuttgart. Trudno dopatrywać się jakichkolwiek pozytywów w ekipie z Gelsenkirchen, a ich kolejne mecze do samego końca tego sezonu będą wyłącznie starciami o honor.

Mainz z kolei równie nieudanie weszło w bieżący sezon, ale w decydującym momencie przyszło przełamanie. Ostatnie tygodnie to przyzwoite rezultaty ekipy z Moguncji – wygrane z RB Lipsk, Unionem Berlin i Borussią Moenchengladbach, a także remisy z Borussią Dortmund i Bayerem Leverkusen przyniosły im sporo punktów, a co za tym idzie zbliżenie się do zajmujących wyższe miejsca Arminii Bielefeld czy Herthy Berlin. Dwa wymienione zespoły nie mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami, przez co szanse na utrzymanie wydają się dla Mainz co najmniej solidne.

Schalke – Mainz kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Schalke, kurs: 3.45

– remis, kurs: 3.45

– zwycięstwo Mainz, kurs: 2.11

Schalke – Mainz nasze typy

Forma obu zespołów skłania nas ku typowaniu Mainz jako zwycięzcy tej potyczki. Goście prezentują się znacznie lepiej i potrafią nawiązywać walkę nawet z najlepszymi. Jeśli ekipa z Moguncji chce myśleć o utrzymaniu to musi zgarniać punkty w takich starciach.

Schalke – Mainz | Typ: Mainz wygra @2.11 BETFAN

Schalke – Mainz | Typ: Mainz powyżej 1 rzutu rożnego w każdej połowie @2.15 BETFAN