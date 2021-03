Granada – Molde. Typy, kursy (11.03.2021)

W jednym z dzisiejszych meczów 1/8 finału Ligi Europy będzie pojedynek Granady z Molde. Oba zespoły nie były faworytami swoich dwumeczów 1/16 finału, jednak potrafiły wyeliminować faworyzowane drużyny. Kto zrobi pierwszy krok ku ćwierćfinałowi?

Granada – Molde zapowiedź (czwartek, 21:00)

Dla gospodarzy ostatnie tygodnie nie są szczególnie udane. Ostatnie dziewięć pojedynków we wszystkich rozgrywkach to zaledwie dwa zwycięstwa. W LaLiga Granada znajduje się w samym środku tabeli czyli na dziesiątej pozycji. Szanse na ponowne znalezienie się w europejskich pucharach są raczej niewielkie, więc Hiszpanie mogą w pełni skupić się na występach w Lidze Europy. Wyeliminowanie w poprzedniej rundzie Napoli musi robić wrażenie, nawet pomimo osłabień kadrowych ekipy Gennaro Gattuso.

Molde zakończyło już sezon w norweskiej ekstraklasie i spisało się dobrze zajmując drugie miejsce w tabeli. Strata do mistrzowskiego Bodo/Glimt wyniosła co prawda aż 18 punktów, ale wicemistrzostwo kraju na pewno jest dobrym rezultatem. Molde przygotowało się do dwumeczu z Hoffenheim doskonale i wyeliminowało wyżej notowanego rywala zapewniając sobie awans w wyjazdowym spotkaniu, wygranym 2:0.

Granada – Molde kursy bukmacherskie

W STS kursy na to starcie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Granady, kurs: 1.45

– remis, kurs: 4.60

– zwycięstwo Molde, kurs: 7.00

Granada – Molde nasze typy

Granada jest mocnym faworytem zdaniem bukmacherów, jednak naszym zdaniem nie wolno lekceważyć Molde. Oba zespoły dość niespodziewanie znalazły się w tej fazie rozgrywek i ewentualny awans w dużym stopniu może zależeć od umiejętności radzenia sobie z presją. Typujemy gole z obu stron.

Granada – Molde | Typ: BTTS @1.88 STS

Granada – Molde | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.68 STS