Levante – Valencia. Typy, kursy (12.03.2021)

Derby Walencji otworzą 27. kolejkę LaLiga. Mecz na własnym obiekcie rozegrają piłkarze Levante, którzy z pewnością będą chcieli wykorzystać braki kadrowe Valencii.

Levante – Valencia zapowiedź (piątek, 21:00)

Sympatycy Levante nie mogą specjalnie narzekać na aktualną postawę swoich ulubieńców. Zespół z Walencji zanotował bowiem w ostatnim czasie jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz dwie porażki. Warto jednak zaznaczyć, że gracze Levante dwukrotnie rywalizowali z Atletico, mierzyli się z Athletikiem, a także stoczyli pojedynek z Realem Sociedad. Dość niespodziewanie wygrana przypada na starcie z liderem rozgrywek.

Cenne zwycięstwo z Villarreal mają za sobą piłkarze Valencii. Triumf został jednak okupiony stratami kilku ważnych zawodników w kontekście kolejnego starcia. Z powodu żółtych kartek w derbach Walencji nie zagrają: Gaya, Gomez, Racic oraz Soler. Nieobecności kluczowych piłkarzy z pewnością będą chcieli wykorzystać rywale.

Ostatni raz gracze Levante rywalizowali z Valencią 13 września. Mecz pełen emocji zakończył się triumfem ekipy “Nietoperzy”, która wygrała na własnym obiekcie 4:2.

Levante – Valencia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Levante. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.40. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.20. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kur 3.10.

Levante – Valencia typy

Braki kadrowe mogą okazać się kluczowe w kontekście wyniku tej rywalizacji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z derbami, to w tym meczu nie powinno zabraknąć bramek, podobnie jak to było w przypadku ostatniego starcia tych zespołów.

Levante – Valencia | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.71 @ STS

Levante – Valencia | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.16 @ STS