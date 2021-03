Leicester – Manchester United. Typy, kursy (21.03.2021)

Najciekawszym ćwierćfinałem Pucharu Anglii będzie starcie Leicester z Manchesterem United. Obie ekipy znajdują się w czołowej czwórce Premier League, więc na pewno można oczekiwać starcia na bardzo wysokim poziomie w którym nie będzie widać zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko bukmacherzy większe szanse na awans dają ekipie gości, która na papierze dysponuje większym potencjałem kadrowym. Gospodarze jednak wiedzą, że grają na własnym obiekcie i to może pozwolić im pokonać swoich rywali, którzy mają ochotę na zdobycie Pucharu Anglii w tym sezonie. Jedno jest jednak pewne – szykuje się fantastyczne spotkanie w Leicester, które będzie stało na bardzo wysokim poziomie. Rozgrywki Pucharu Anglii są z reguły bardzo ciekawe, a gdy spotykają się tak dobre ekipy to na pewno nie będzie można narzekać na nudę.

Leicester – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno mogą być bardzo zadowoleni ze swojego sezonu. Lisy walczą o miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon i w tym momencie sytuacja Leicester jest naprawdę dobra i fani tej drużyny mogą mieć nadzieję, że ich ulubieńcy zagrają w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Dzisiaj jednak gospodarze muszą skupić się na meczu Pucharu Anglii, który również stoi wysoko na liście priorytetów każdej drużyny. Nie będzie to łatwe zadanie dla graczy Leicester, ale na pewno są oni w stanie pokonać swoich rywali.

Zawodnicy Manchesteru United podchodzą do dzisiejszego starcia zadowoleni, bo w czwartek udało im się pokonać Milan i awansować do ćwierćfinału Ligi Europy. Teraz jednak Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Leicester i po raz kolejny stawką będzie kolejna runda rozgrywek. Puchar Anglii jest dla każdej drużyny na wyspach bardzo ważny, więc można spodziewać się maksymalnego zaangażowania i walki ze strony tych dwóch ekip.

Leicester – Manchester United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester United. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.39. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Leicester – Manchester United, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.90.

Leicester – Manchester United nasze typy

Dzisiejsze starcie zapowiada się bardzo ciekawie i nie bez powodu bukmacherzy nie mają jednego zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko to goście z Manchesteru mają mieć teoretycznie większe szanse na awans do półfinału Pucharu Anglii. Można jednak spodziewać się bardzo wyrównanego starcia, które powinno stać na bardzo wysokim poziomie. Po tym meczu przyjdzie czas na mecze reprezentacyjne, więc każdy z trenerów na pewno zdecyduje się dzisiaj na mocne ustawienia. Myślę, że nie można spodziewać się dominacji jakiejkolwiek z drużyn, ale na pewno powinno być to otwarte spotkanie i żadna z tych drużyn nie będzie chciała się bronić przez całe spotkanie.

Leicester – Manchester United | Typ: X @3.40 BETFAN

Leicester – Manchester United | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych i powyżej 2 żółtych kartek @3.50 BETFAN