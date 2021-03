Kazachstan – Francja. Typy, kursy (28.03.2021)

W swoim drugim spotkaniu w eliminacjach do mistrzostw świata, reprezentacja Francji zmierzy się na wyjeździe z Kazachstanem. Czy mistrzowie świata zanotują dzisiaj łatwą wygraną?

Kazachstan – Francja zapowiedź (niedziela, 15:00)

Dla reprezentantów Kazachstanu będzie to pierwszy mecz w tegorocznych eliminacjach do mundialu. Swoje ostatnie spotkanie na międzynarodowym szczeblu zespół rozegrał w Lidze Nardów, w którym to uległ Litwie (1:2). Kazachowie zmagania w grupie zakończyli na ostatnim miejscu, ekipa ze wschodu znacząco odstawała poziomem od reszty stawki, o czym dobitnie świadczą zaledwie 4 punkty w 6 meczach. Kazachstan przegrał łącznie aż 4 spotkania oraz zanotował po jednej porażce i remisie. Warto zaznaczyć, że rywalami dzisiejszych gospodarzy byli Albania, Białoruś oraz Litwa czyli drużyny, którym daleko do dobrego poziomu.

Francja eliminacje do mundialu rozpoczęła od małego falstartu. Piłkarze znad Sekwany w inauguracyjnym starciu zremisowali wynikiem 1:1 z Ukrainą. Bramkę dla Trójkolorowych zdobył Antoine Griezmann, niestety samobójcze trafienie Presnela Kimpembe sprawiło, iż Francuzi musieli zadowolić się w tym spotkaniu zaledwie podziałem punktów. Mistrzowie Świata stoją zatem przed naprawdę dogodną szansą do zrehabilitowania się za wpadkę z Ukraińcami. Niemniej, w szeregach gości powinniśmy spodziewać się rotacji. Niestety z powodu urazu najbliższe dwa spotkania reprezentacji zmuszony będzie opuścić N’golo Kante.

Kazachstan – Francja kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Kazachstanu – 25.00; remis – 8.50; zwycięstwo Francji – 1.12.

Kazachstan – Francja nasze typy

Francuzi nie powinni mieć dzisiaj najmniejszych problemów z wygraną. Kazachowie w naprawdę słabej grupie w Lidze Narodów mocno odstawali poziomem od reszty rywali. Stawiamy dzisiaj na gości z handicapem oraz na to, że strzelą gola w obu połowach spotkaniach.

Kazachstan – Francja | Typ: handicap (-2): Francja @2.12 STS

Kazachstan – Francja | Typ: Francja strzeli gola w obu połowach @1.64 STS